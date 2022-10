Marinela Mavrodin a aflat sexul copilului! Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” este însărcinată în patru luni

Marinela Mavrodin radiază de fericire! Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, emisiune difuzată pe Kanal D, a aflat care este sexul bebelușului. Iată ce declarații emoționante a făcut.

După ce a declarat că va deveni mamă, Marinela Mavrodin a aflat, recent, care este sexul bebelușului și a împărtășit bucuria și cu cei care o urmăresc pe Instagram. Fosta ispită de la „Insula Iubirii”, Antena 1, și, fosta concurentă în cadrul emisiunii „Puterea Dragostei” este în al nouălea cer, după ce a aflat că a rămas însărcinată. Șatena are 24 de ani și va da naștere primul ei copil, pe care îl are cu iubitul său, Robert Urucu.

Marinela Mavrodin, mamă de fetiță sau băiețel?

În cadrul unui InstaStory, Marinela a postat o fotografie de la ultima ecografie, alături de mesajul „Bebe. M-am topit”, apoi a dezvăluit că este băiețel.

Ulterior, aceasta a postat o altă fotografie, în care a precizat că a luat câteva kilograme în plus de când a aflat că este însărcinată.

„Și o poză cu burtica. 63 de kilograme, suntem bine”, a mai transmis aceasta pe contul personal de Instagram.

Ce a declarat fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” când a aflat că este însărcinată

Marinela a declarat că sarcina nu a fost una programată și că la aflarea veștii a fost atât de șocată, încât a făcut un atac de panică.

„Nu a fost nimic programat. Adevărul este că am fost amândoi șocați, nu ne așteptam, cel puțin nu în această perioadă. Eu am aflat când eram la serviciu, iar colegele mele făceau glume că am început să cântăresc cât doi, că mănânc dulciuri, că am o sclipire în ochi. Nu mai aveam deloc stare. M-am dus la farmacie, mi-am luat un test de sarcină. Bianca, nașa bebelușului era pe canapea, eu am ieșit din baie, tremuram toată efectiv, nu am știut ce reacție să am, am făcut un mare atac de panică. Am cerut încontinuu un scaun și apă. Am fost copleșită de emoții, speriată, a fost o nebunie în mintea mea. Nu știam efectiv cum să-i zic lui Robert, mă uitam la el și îmi dădeau lacrimile”, a mărturisit aceasta.