Acasă » Exclusiv » Marius de la Insula iubirii, declaraţii în premieră despre „divorţul” de Oana Monea! A lăsat-o pe liber printr-un mesaj: ”Mă suna plângând”

De: Beatrice Dumitru 08/09/2025 | 23:40
Marius Avram de la Insula Iubirii face primele declarații după emisiune, după ce Oana Monea a dezvăluit că încă păstrează legătura. Concurentul de la Antena 1 susține că el i-a dat papucii ispitei, care l-ar fi sunat plângând pe motiv că nu ar fi acceptat despărțirea, și spune dacă mama lui s-a întâlnit sau nu cu blondina. În plus, pentru CANCAN.RO, soțul Mariei povestește cum a hotărât să mai dea o șansă mariajului de peste zece ani.

Recent, Oana Monea a dezvăluit că încă ține legătura cu Marius, soțul Mariei, pe care l-a făcut să pice în ispită, în Thailanda. Acum, concurentul se apără pentru prima dată și spune, în exclusivitate, ce s-a întâmplat după emisiune. În plus, povestește cât timp a locuit în casa Oanei din Constanța și cum i-ar fi dat acesteia papucii, imediat după ce a ajuns înapoi în Anglia, la soția sa.

”Am ajuns la București cu avionul mai devreme, i-am zis Mariei că plec la Craiova, dar, de fapt, nu am mai ajuns la Craiova, ci am plecat la Oana, la Constanța. Am fost la sora ei să luam mașina, am cunoscut-o câteva minute, apoi am plecat la ea acasă. Am stat în seara aia la ea și încă o zi, apoi am mers la Craiova, unde am stat la hotel, nicidecum la mine acasă! Asta a fost toată aventura la Craiova.

După Craiova, am mai stat câteva săptămâni în România până să mă reîntorc în Anglia. Maria era deja acolo. Când m-am reîntors și eu acolo, am stat la fratele meu. Mai vorbeam cu Maria, mai vorbeam cu Oana… Eram distrus psihic.

Înainte cu o zi să revin în România, i-am dat un mesaj Oanei în care i-am zis că nu vreau să mai continuăm. A doua zi m-a sunat plângând, să mă întrebe de ce am luat decizia aceasta, am vorbit vreo 20 de minute pe cameră. Apoi am ajuns în România. Am zis că vreau să vorbesc cu Oana fața în față, că nu e ok să îi spun asta prin mesaje”, a explicat Marius, pentru CANCAN.RO.

Oana l-ar fi sunat pe Marius plângând când acesta i-ar fi dat papucii. (SURSA: INSTAGRAM.COM)

”Oana mă suna plângând că i-am dat papucii…”

Zis și făcut! Ajuns în țară, Marius a chemat-o pe Oana la o întâlnire, unde plănuia să o încheie cu ea pentru totdeauna. Destinul a făcut că fix atunci să fie și mama lui prin preajma, așa că cei trei s-au intersectat. Cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, concurentul nu a putut să se despartă de ispită definitiv.

”Eu o luasem pe mama de la aeroport și eram cu ea. Oana era la o clinică, unde făcea cursuri, m-am dus după ea și am așteptat-o acolo, după care a cunoscut-o pe mama. A stat de vorbă cu mama maximum cinci minute, atât! Oana a invitat-o și pe mama la cafea, dar mama nu a vrut. Asta a fost tot! Nicidecum că ar fi fost ea la mama acasă!

La cafea am vorbit despre Insulă, nu am mai apucat să îi zic că vreau să o terminam. A rămas incert totul. Noi am mai continuat să vorbim până de Paște. Și eu am fost în ceață atunci. M-am dus cu un scop și am plecat cu altul!”, a adăugat soțul Mariei.

Deși a petrecut câteva zile în țară alături de Oana, care nu și-ar fi dorit separarea de el, Marius a revenit în brațele soției sale. Ajuns în Anglia, amintirile au dat năvală peste el, așa că s-a trezit la realitate și a decis să mai dea o șansă căsniciei lor.

”Când am intrat în casa din Anglia, am avut un sentiment de dragoste. Erau câțiva prieteni și știau că vin la Maria să îmi iau niște lucruri. Toți zâmbeau, mă îmbrățișau și mi-am dat seama că aceea era casa mea. Aceea era realitatea mea!

Atâta timp cât mă suna plângând că i-am dat papucii, eu zic că nu și-a jucat rolul de ispită. Nu știu ce gândea atunci sau pe viitor. Eu așa zic”, a încheiat Marius de la Insula Iubirii, pentru CANCAN.RO.

Marius face primele declarații, pentru CANCAN.RO. (FOTO: Antena 1)

