Ema şi Răzvan, ADEVĂRUL din relaţie, la trei ani de la Insula Iubirii! Bruneta n-a trecut peste escapada cu ispita Daria, deși au devenit părinți! „Nici acum nu simt că ne-am împăcat”

Ema, Răzvan și Romeo, pentru prima dată împreună după Insula Iubirii! Cei trei au îngropat definitiv securea războiului și spun cum li s-a schimbat viața după show-ul de la Antena 1. Deși Răzvan a fost infidel cu ispita Daria, bruneta l-a iertat și ulterior au devenit părinții unei fetițe pe nume Luna. La CANCAN pe Insulă, cei doi vorbesc despre cel mai dificil moment din viața lor și spun dacă au trecut sau nu în totalitate peste greșelile din Thailanda.

La CANCAN pe Insulă, Ema, Răzvan și Romeo vorbesc pentru prima dată împreună despre experiența de pe Insula Iubirii. Deși bruneta a interacționat mult cu Romeo, iar soțul ei a înșelat-o cu ispita Daria, cei doi au decis să mai dea o șansă iubirii lor. Așa se face că, imediat după emisiune, s-au căsătorit și au devenit părinții unei fetițe.

Deși, din exterior, pare că Ema a trecut peste infidelitatea lui Răzvan și l-a iertat complet, se pare că în realitate lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Chiar dacă l-a făcut tată pentru prima dată, concurenta recunoaște că niciodată nu va putea uita de tot cele întâmplate departe de casă.

”Eu nu am comentarii despre ceea ce s-a întâmplat pe Insulă, dar soția mea nu se poate abține când vine vorba despre ceea ce am făcut eu acum trei ani. Tot încerc să o conving să depășească, dar nu a depășit. (…) Nici acum nu simt că ne-am împăcat pe deplin. ”, a spus Răzvan.

La rândul ei, bruneta admite că nu crede că va putea trece vreodată peste greșelile DJ-ului.

”Toată viața voi avea o problemă! Putem să înțelegem anumite lucruri, dar trecutul va face mereu parte din prezentul nostru. Ce nu înțeleg eu este cum creierul tău știe că se înscrie la un show cu ispite pentru 21 de zile, spui că iubești acea persoană, dar… uiți instant că există cuplul! Asta încă nu pot să înțeleg! Da, a avut un moment de amnezie, un moment de 21 de zile?! (…) Aceste reproșuri sunt mult mai dese când se difuzează Insula pe post, da”, a explicat Ema.

”În fiecare zi ne împăcăm și ne despărțim”

Deși situația din căsnicia lor devine mult mai tensionată în fiecare an când se difuzează Insula Iubirii pe micile ecrane, Ema are putere de sacrificiu și crede în compromisurile benefice făcute pentru ca mariajul lor să meargă. Nu pozează în cuplul perfect niciodată și admite că, deseori, mai există și certuri între ei, mai ales când Răzvan pleacă la evenimente.

”În fiecare zi ne împăcăm și ne despărțim, asta face o relație frumoasă și cu năbădăi. Nu cred că el m-a convins să îi mai dau o șansă. Femeile au o doză de nebunie. Tot încercăm, încercăm… La noi a fost să fie bine. Contează cât tragem unul de celălalt să ajungem la un numitor comun. Noi nu o să mimăm niciodată relația perfectă! Nu suntem perfecți. (…)

Stăm mult despărțiți, asta ne ajută. Ne certăm mai mult prin mesaje decât față în față”, a mărturisit Ema din sezonul șapte.

