Marius Moise spune totul despre scandalul cu Oana Monea: ”Făcuseră o petiție să mă castreze…” A agresat-o sau nu în jacuzzi?!

Marius Moise din sezonul șapte vine la CANCAN pe Insulă și spune tot adevărul despre scandalul cu Oana Monea! În emisiune, ispita l-a acuzat că ar fi agresat-o sexual în jacuzzi, în cadrul unui date. Acum, concurentul face lumină în scandalul în urma căruia a ieșit extrem de șifonat și și-a primit foarte mult hate în spațiul online. La aproape trei ani distanță, bărbatul spune lucrurilor pe nume, fără perdea!

Marius Moise a înșelat-o pe Bianca Giurcă în cadrul emisiunii cu ispita Oana Monea. La rândul ei, și șatena a picat alături de Alin Simoiu cu care s-a sărutat. După emisiunea de la Antena 1, cei doi iubiți s-au împăcat și s-au despărțit de nenumărate ori, însă fără succes. Relația lor a luat sfârșit, într-un final, iar fiecare și-a văzut de viața sa alături de alți parteneri.

Invitat la CANCAN pe Insulă, bărbatul lămurește toate situațiile din cadrul show-ului, spune cum i s-a schimbat viața, ce regrete are și ce ar schimba, dar și ce s-a întâmplat între el și Oana Monea, în jacuzzi. După date-ul cu pricina, ispita l-a acuzat că ar fi agresat-o sexual. La a aproape trei ani distanță, participantul face lumină și se apără împotriva acuzațiilor care i-au adus mii de critici.

”Mi-am auzit niște acuze… Am avut un date la jacuzzi și au avut loc niște atingeri mai intime, pe care da, eu le-am inițiat. Nu a zis nimic, a continuat jocul. Aceste atingeri au avut loc și în dubă, după. Nu am înțeles unde a fost agresiunea!

Erau camere peste tot, reporterii erau în cealaltă cameră. Acolo nu poți să agresezi, nu ești pe maidan să faci ce vrei tu. Când a ajuns în vilă, a zis că am agresat-o… A fost o chestie forțată! Dacă îmi spunea că o deranjează, aceste atingeri nu ar fi avut loc”, a spus concurentul din sezonul șapte.

”Făcuseră o petiție să mă castreze…”

Ba mai mult, nu s-a lovit doar de criticile colegilor din casă, ci și de foarte mult hate în mediul online. Lucrurile au ajuns atât de departe încât fanii emisiunii au creat și o petiție pentru ca Marius Moise să fie… castrat!

”A fost o chestie foarte urâtă. Făcuseră o petiție să mă castreze… Nu fusese nimeni agresat acolo. Se exagerează mult. M-au jignit, m-au înjurat de copil… A fost urât. Eu nu am avut nimic cu Oana, nu înțeleg de unde atâta răutate, să inventezi că ai fost agresată.

A inventat apoi altele, că am căutat-o, că eu eram îndrăgostit de ea, că mă vedeam cu ea la fermă, de parcă ea era nu știu cine și eu venisem acolo cu Floricica Dansatoarea… Venisem și eu acolo tot cu o fată frumoasă și nu era ca și cum am leșinat când am văzut-o pe Oana cum a lăsat ea să se înțeleagă”, a adăugat concurentul de la Antena 1.

În ce relații a rămas cu Bianca Giurcă, de ce îi pare cel mai rău, când a vorbit ultima dată cu Oana Monea, dar și cum a gestionat depresia care a urmat după Insula Iubirii, aflați doar AICI.

NU RATA: CANCAN pe Insulă, o nouă emisiune, de marți până joi, de la 19:00! Vechii concurenți analizează noul sezon și nu iartă nimic! Unde poate fi urmărit noul format!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.