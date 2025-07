Martorii susțin că Felix Baumgartner este un erou! Au povestit tot ce a făcut iubitul Mihaelei Rădulescu înainte de impact

Moartea neașteptată a celebrului sportiv austriac Felix Baumgartner, cunoscut în întreaga lume pentru salturile sale spectaculoase din stratosferă, a lăsat un gol imens în inimile celor care l-au admirat. Tragedia s-a petrecut în Italia, în stațiunea Porto Sant’Elpidio, în timpul unui zbor cu parapanta. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar printre cei care au vorbit despre acest incident cutremurător se numără martorii, oameni simpli care l-au văzut pe Baumgartner în ultimele sale clipe și care îl consideră un erou.

Felix Baumgartner s-a prăbușit joi în incinta unui resort, într-o zonă aflată lângă piscină, după ce a suferit un stop cardiac în aer. Impactul cu un foișor din lemn a fost fatal. Cu toate că echipele de intervenție au sosit rapid și au încercat aproape o oră să îl resusciteze, inima sportivului nu a mai pornit.

Întreaga comunitate locală a fost profund marcată de incident. Localnicii și-au exprimat durerea resimțită în fața unei astfel de tragedii.

Presa italiană arată că martorii au povestit detalii cutremurătoare despre momentul prăbușirii și au subliniat că Felix ar fi încercat, în ultimele clipe, să evite o catastrofă pentru a-i salva pe alții:

O altă martoră la tragedie a mărturisit cum Felix Baumgartner ar fi făcut 2-3 ture, încercând să caute o platformă de aterizare pentru a evita să rănească alți oameni.

Alți martori ai tragicului accident au povestit imaginile de groază la care au fost nevoiți să asiste.

„Am văzut parapanta încolăcindu-se în aer, apoi pilotul a căzut. Trebuie să fi leșinat înainte”, a povestit un turist din Milano.

„A căzut ca o piatră. După părerea mea, era deja inconștient: nu a scos niciun sunet, noi eram chiar dedesubt și nu am auzit nimic.”, a adăugat un alt bărbat.

„Zbura prea jos, m-am speriat. Poate că și-a pierdut cunoștința”, a spus o doamnă din Lombardia.

„Am făcut un curs de prim-ajutor la Crucea Roșie. După atâtea minute de masaj cardiac și respirație gură la gură, dacă nu se revine, înseamnă că inima s-a oprit. S-a înțeles imediat că nu mai era nimic de făcut”, a declarat un alt martor.

„N-aș fi crezut vreodată că voi trăi așa ceva. Aproape că am făcut un infarct”, a mărturisit o femeie care se afla pe terasa unui bungalow aflat lângă piscină.

„Am auzit o bubuitură, părea o explozie”, și-a amintit o altă turistă.

„Nu am avut curajul să mă apropii. Am văzut lumea adunându-se din curiozitate, dar eu am rămas departe”, a spus un alt turist din Milano.

„Acela era campionul mondial, faimos în toată lumea. Am auzit că avea camere de luat vederi montate pe parapantă și filma zona. Ce tragedie!”, a spus un bărbat din Vigevano.