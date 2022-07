Mărturia terifiantă a unei adolescente de 17 ani! Cum a supraviețuit, după ce a fost atacată de un rechin

O adolescentă în vârstă de 17 ani a supraviețuit, după ce a fost atacată de un rechin. Addison Bethea a povestit oroarea prin care a trecut când se afla la plajă, alături de fratele ei. Incidentul a avut loc joia trecută, iar adolescenta a suferit și o operație.

Addison Bethea se afla cu fratele ei la plajă, în Keaton, Florida. Adolescenta în vârstă de 17 ani căuta scoici, în momentul în care a fost atacată de rechin. Fratele ei a fost persoana care a reușit să o salveze în ultimul moment. Incidentul a avut loc joia trecută, în data de 30 iunie 2022. Adolescenta a fost transportată de urgență la spital și a fost supusă unei operații.

Adolescentei i se va amputa piciorul

Adolescenta a trecut prin momente terifiante și urmează să i se amputeze unul dintre picioare, deasupra genunchiului.

„Nu știam exact ce să fac, dar auzisem că trebuie să lovești rechinul în nas pentru a-l alunga, dar eu nu am putut să fac asta. Așa că am început să-l lovesc în față, apoi i-am băgat degetele în ochi și am încercat să-l alung de pe mine, dar m-a mușcat de mână”, povestește adolescenta de 17 ani.

Fratele ei, care este pompier, a salvat-o. A urcat-o repede în barcă, i-a pus un garou pe picior pentru a opri sângerarea și a transportat-o la spital.

„Am auzit-o scoțând un sunet, ca și cum era speriată. Am văzut rechinul și sângele, am înotat acolo și am alungat rechinul”, spune Rhett Willingham, fratele adolescentei.

Pe patul de spital, Addison își păstrează optimismul, înconjurată fiind de rechini de pluș: ”Până la urmă, o să fie mult mai ușor. Aștept operația, să fiu sinceră. M-am săturat să stau tot timpul în pat. Toți cei care mă cunosc știu că tratez totul cu umor, așa că da, îmi plac rechinii de pluș”.

Pe Facebook, tatăl ei a transmis un mesaj: ”A trecut prin mai multe decât mi-aș fi putut imagina vreodată, dar este o luptătoare. Vă rog să vă rugați pentru ea pentru a trece pentru dificultățile cu care se va confrunta. Nu este deloc vindecată, dar este în viață și asta contează cel mai mult pentru noi”.

