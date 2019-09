Mărturie șocantă făcută de mama lui Dany Vicol, tânărul ucis în accidentul produs de Mario Iorgulescu: ”Am mai pierdut o fetiță…”

Fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal a provocat un accident extrem de grav duminică, în urma căruia un tânăr a murit. Iar starea lui Mario Iorgulescu, s-a agravat în ultimele 24 de ore, au anunțat medicii.

Duminică, aflat la volanul unui autoturism marca Aston Martin, Mario Iorgulescu a pierdut controlul asupra volanului pe Șoseaua Chitilei dinspre Centura Capitalei către Pod Constanța, a intrat pe contrasens și s-a izbit de un alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 24 ani, Dany Vicol, care a murit pe loc.

Acul vitezometrului s-a oprit la 240 km/h, spun surse din poliție.

Durerea este cumplită pentru soții Vicol, care și-au mai înmormântat un copil!

”Prietenul lui care era in urma lui, la 100 de metri, a vazut exact si cand s-a dus la locul accidentului, baiatul meu nu mai era in masina, il aruncase din masina prin spate, era pe iarba la 30 de metri. Cand s-a apropiat de el, prietenul lui a inceput sa tipe si baiatul meu a murit. Vreau ca alte mame sa nu pateasca ce am patit eu (…) Am mai pierdut o fetiță. Avea 3 ani. Dar, într-adevăr, fetița era bolnăvioară. În schimb, băiatul ăsta nu a avut nimic. Nu m-a contactat absolut nimeni. Absolut nimeni. De cand baiatul meu a murit, nu m-a cautat nimeni, nici de la politie, nici parintii lui, absolut nimeni”, a declarat Marinela Vicol, mama victimei, potrivit wowbiz.ro.