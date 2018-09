O campanie a Știrilor Pro Tv scoate la iveală coșmarul prin care trec mii de românce care lucrează în Italia ca îngrijitoare pentru oameni vârstnici. Multe dintre ele au sfârșit însă chiar tragic din cauza condițiilor de lucru!

În goana după un câştig mai mare, multe românce renunţă însă să trăiască, ştiind că orele libere le sunt plătite dublu. Campania “Sindromul Italia” a Știrilor Pro Tv prezintă modul în care româncele acceptă un program non-stop, fiind în permanenţă la dispoziţia şi cheremul celor luaţi în grijă, chiar dacă asta înseamnă un trai cu anti-depresive. Ajung “badante” pe viață, cum le numesc italienii.

Câştigă la început câte 400 de euro lunar, muncind adesea ilegal, în sudul Italiei, unde au grijă de bătrâni. Când învăţă limba şi încep să lucreze oficial, urcă spre nordul peninsulei, unde salariul ajunge la 900 de euro.

“Mă consideră slugă! ”Dacă nu îţi convine, schimbă casa!” Aşa mi-a zis alaltăieri, acum câteva zile, s-a sculat la 6 dimineaţa. Loveşte cu cuvinte. Dacă nu îţi convine, schimbă casa (...) Sunt nişte bani în plus! Mai câştigi încă jumătate. Da. Dacă mai prinzi şi o sărbătoare, uite asta, 2 iunie, mi-o plăteşte cu 50 de euro dacă stau în casă. Aşa e programul, 54 de ore, 9 sute şi. Aşa apare în busta paga (contract) şi restul cu ore suplimentare, dar cu orele pe care le faci, alea nu îţi apar în busta paga, nu poţi tu să le spui lor, adică nici nu ai voie până la urmă, pentru că tu trebuie să te limpezeşti şi la cap. Ăştia nu sunt de acord cu tine să stai în casă. Du-te afară şi ieşi! Pentru că aşa scrie în lege (…) “Câteodată nu îmi zice nimic, altă dată… Ei, am şi eu un nume! Sunt şi eu cineva! S-a întâmplat să sară la mine! Să îmi dea o palmă! S-a enervat că îi dădeam pastilele şi s-a ridicat de pe scaun să sară la mine. Abia am reuşit să o ţin de mâini. Deci are accese de violenţă.””, a declarat Nicoliția, o româncă ce lucrează într-un cartier din Bologna.

Nicolița a intrat într-o depresie. Pentru că în timp ce ea vedea de o bătrână în Italia, i s-a stins şi bărbatul, acasă. Aveau peste 40 de ani de căsnicie. Îşi reproşează că munca de badantă a ţinut-o departe de cei care i-au fost dragi toată viaţa, că nu mai poate da anii înapoi.

Sora sa a adus-o în Italia, pentru că nu mai făcea faţă şi i-a propus să o înlocuiască, pe perioade scurte, cât venea în România. Şi au făcut aşa până când sora şi-a găsit altă bătrână de care să aibă grijă. Apoi sora ei s-a îmbolnăvit, s-a întors în România, şi s-a stins.