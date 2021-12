Mărturisirile emoționante făcut de Constantin Enceanu: „Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă”

În cadrul unui interviu, Constantin Enceanu a făcut o serie de mărturisiri emoționante în pragul sărbătorilor de iarnă. Cântărețul de muzică populară spune că cinstea și corectitudinea sunt extrem de importante în viața unui om. De asemenea, drumul în cariera sa nu a fost unul ușor, confruntându-se și cu momente mai puțin plăcute.

Constantin Enceanu a făcut o serie de mărturisiri emoționante în cadrul unei emisiuni TV de la Antena Stars. Interpretul de muzică populară susține că, în viața unui om, sunt importante cinstea și corectitudinea. De asemenea, trebuie să existe curaj, ambiție și încredere.

”Cintea și corectitudinea primează. Dacă nu ai sa fii un om corect și cinsti, înșeli odată de două ori, însă nu poți la nesfârșit și atunci singur se exclude din societate. Trebuie să ai curaj, să ai încredere în tine, să ai ambiție, că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă. Mulți dintre tinerii de azi sunt foarte comozi”, a spus Constantin Enceanu pentru Antena Stars.

Constantin Enceanu nu dorește să piardă legătura pe care o are cu lumea satului. De asemenea, în cariera sa a întâmpinat și momente mai puțin plăcute.

”Eu am mai spus-o, am cinci materiale discografice pe piață. De fiecare dată când am scos câte un material discografic am mers și m-am inspirat de la bătrânii satului. Am făcut asta să nu mă îndepărtez prea mult de lumea satului, pentru viața noastră este asa cum este, iar eu în marea majoritate a timpului eu sunt în lumea de la oraș, nu vreau să pierd legătura cu satul. Dacă pierzi legătura cu satul, pierzi rădăcina. (…) Când am plecat la acest drum, nu am plecat să câștig bani. În orice domeniu dacă faci doar de dragul banului, nu o să meargă mult, dacă faci din plăcere, merge cât te țin curelele. Am plecat la acest drum pentru că îmi era drag să cânt. Când am simțit gustul publicului, acest lucru m-a ambiționat și mai mult. Nu dormeam nopți ca să fac cântece frumoase. Am plecat cu un singur costum la drum, acum am vreo 60. Atunci când mă întâlneam cu ai mei colegi de breaslă discutam și ne sfătuim ce melodii să mai scoatem, era o întrecere, dar frumoasă între noi”, a mai spus artistul.

