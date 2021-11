Mărturisirile făcute de nepotul lui Petrică Mâțu Stoian. Ce i-a spus artistul în jurul orei 5 dimineața

Nepotul lui Petrică Mâțu Stoian a făcut o serie de declarații, după moartea interpretului de muzică populară. Cei doi au vorbit în jurul orei 5 dimineața, cu câteva ore înainte să se stingă din viață.

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani, sâmbătă seara. Acesta era internat în spital, în stare gravă, pe secția ATI. În dimineața zilei respective, bărbatul și-a sunat nepotul în jurul orei 5 dimineața. Bărbatul era transportat la spital, după ce recent mersese la o clinică privată pentru a face un tratament post-COVID. După ce a ieșit de la terapia hiperbară, Petrică Mâțu Stoian a ajuns, ulterior, de urgență la spital. Bărbatul tușea cu sânge.

La trei zile de la moartea interpretului de muzică populară, nepotul acestuia a făcut o serie de declarații. Petrică Mâțu Stoian îl contactase la ora 5 dimineața și i-a mărturisit că nu se simte bine și că o să fie transportat la spital.

“M-a sunat dimineața la șapte și ceva că este în Reșița, era la geam, a intrat în casă, am stat la povești. După care a zis că merge la clinică să facă un tratament hiperbaric post-Covid. Am mers cu el acolo, s-a instalat în cameră, mi-a spus mergeți acasă că se întunecă. M-a sunat seara că este bine. Dimineața la cinci jumate am primit telefon de la el: „Vezi ca mă duce la spital la Reșița că mi-a fost rău, să nu te sperii!”. Era la Reșița la Urgențe, medicii îi făceau tot felul de analize, am văzut că scuipa sânge, m-am impacientat, am sunat -o pe sora lui sa vină la Resița, apoi l-am sunat pe Doru să vină că ceva nu e bine. A fost dus la Cardiologie, doctorul se ocupa în permanență de el acolo. A auzit că se face bine, dacă face acest tratament”, a spus nepotul artistului pentru RomaniaTV.

Petrică Mâțu Stoian a murit la 61 de ani, în spital

Petrică Mâțu Stoian a fost un interpret de muzică populară foarte îndrăgit și respectat. Săptămâna trecută, artistul a filmat, alături de colegii săi de breaslă, ediția care va putea fi văzută de Revelion, dar nimic nu prevestea nenorocirea. Bărbatul a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău și începuse să tușească cu sânge. Potrivit medicilor, bărbatul suferea de bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. De câteva zile, artistul se afla în tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin. Petrică Mâțu Stoian era imunizat cu ambele doze de vaccin împotriva noului coronavirus.

