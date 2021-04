Dacă acum câteva zile se zvonea că miniona Marymar l-ar fi părăsit pe Tzancă pentru că o neglijează și se duce mereu la party-uri nocturne cu amicii ori că vorbește cu alte femei celebre, lucrurile s-ar fi calmat între timp. Uraganu a postat deja noi imagini cu el și Marymar. Însă nu ar fi ieșit fum fără foc.

Situația romantică a revelației manelelor anului 2021, Tzancă Uraganu, alias Andrei Velcu, s-ar complica pe zi ce trece. După ce a părăsit definitiv două doamne care se certau pentru el și a ales-o pe a treia, se zvonește că acum s-ar cam afla în discuții cu alte femei, așa că noua iubită, cea oficială, Marymar, simțindu-se „tradusă”, l-ar fi părăsit în urmă cu două zile.

„Până nu îți dă block, nu te iubește”

La scurt timp după aceste zvonuri, a urmat public pe Facebook și un mesaj sugestiv al artistului: „Femeia, până nu îți dă block, nu te iubește, e clar”. Mulți prieteni ai artistului i-au scris că este vorba despre o despărțire de Marymar, care l-ar fi blocat, se pare, pe Facebook pentru că se simte geloasă și neglijată.

Cauzele ar fi multiple, spun gurile rele: cum că el își petrece foarte des nopțile până dimineață cu amicii maneliști – printre care Biju, Mădălin Ștefan – băiatul Panseluței Feraru, Marius de la Focșani etc; în plus, el continuă să vorbească și să se vadă, se pare, cu alte domnișoare, unele dintre ele fiind și persoane publice. Iar una dintre ele ar fi chiar Ioana Popescu, cunoscută ca „devoratoarea de fotbaliști”.

Și aici, se pare, ar fi început disputa, spun surse din anturajul lui Marymar. Se pare că bruneta ar fi fost extrem de supărată din cauza faptului că iubitul ei nu ar fi mereu lângă ea, ci stă mereu cu băieții la petreceri nocturne sau vorbește cu Ioana Popescu. În plus, Ioana, care se află într-o relație cu celebrul Leo de la Strehaia, i-ar fi dat tag lui Tzancă, la o piesă a lui, pe care ea dansat foarte sexy. (VEZI ȘI: CUM S-AU COMBINAT TZANCĂ URAGANU ȘI MARYMAR)

„Eu așa sunt, o persoană plină de energie și deschisă. Sper că acel clip al meu în care am dansat foarte sexy să nu fi deranjat. Nu vreau să mă bag pe nimeni. Eu am 50 de kilograme la 1,70 înălțime. Altele au 80 de kilograme la 1,50!

Deci chiar nu am cu cine! Nu există termen de comparație între mine și Marymar. Ar trebui să slăbească vreo 30 de kilograme și apoi să vorbim. Oricum, eu nu am nimic cu ea! E foarte simpatică! Dar nu înțeleg de ce el mi-a zis că să vin până la el la Ploiești. I-am trimis câteva melodii cu diferite stiluri. Mi-a spus că sună OK. Nu mă intereseză decât ca amic Tzancă, așa că Marymar poate să fie liniștită, ea și kilogramele ei. Eu doar îmi doresc o melodie bună”, a declarat Ioana Popescu pentru CANCAN.RO.

Potrivit surselor noastre, de câteva zile, deși este într-o relație cu Leo de la Strehaia, amicul bun al lui Tzancă, Ioana ar vorbi pe ascuns cu Andrei, alias Tzancă.

Lui Tzancă i-ar plăcea la nebunie femeile de la televizor

Manelistul nu ar fi la prima vedetă cu care a vrut să fie, de-a lungul anilor. Tzancă a spus că s-a iubit și cu artista Narcisa Moisa, care este măritată, fapt care a dus la o mare controversă. Și mai mult; încă de acum trei ani artistul își arăta firea pasională, el recunoscând public că s-a iubit cu soția amicului său Nicolae Guță, Cristina. (NU RATA: TZANCĂ URAGANU ȘI-A SCOS LOGODNICA LA “JAPONEZ” CUM S-AU FILMAT “REGELE YOUTUBE-ULUI” ȘI “MARYMAR”)

Tzancă ar vrea la „Puterea Dragostei”

Cireașa de pe tort este că, deși apropiații lui susțin că el ține legătura cu foarte multe vedete, Tzancă ar vrea să intre și la un show matrimonial celebru: „Puterea Dragostei” de la Kanal D. Potrivit surselor noastre, Tzancă i-ar fi cerut ajutor „cumătrului” său, Jador, ca să îi pună „pile” la emisiunea unde acesta a participat.

