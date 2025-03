Mașina lui Alin Simoiu de la Insula Iubirii, ”vandalizată” de o admiratoare secretă: ”Niciodată nu m-am așteptat la astfel de mesaje”

Nici prin cap nu îi trecea așa ceva! Alin Simoiu și-a găsit mașina vandalizată! O admiratoare secretă a ținut să își exprime iubirea în alt mod față de alte tinere care sunt cucerite de fosta ispită de la Insula Iubirii!

Credea că va avea o zi liniștită, dar surpriza l-a lovit în plin! Alin Simoiu, cunoscut drept una dintre cele mai dorite ispite masculine din sezoanele 7 și 8 ale emisiunii Insula Iubirii, a descoperit că admirația fanelor nu cunoaște limite. Ce s-a întâmplat? Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că o domnișoară cu sentimente arzătoare pentru el a decis să își exprime iubirea într-un mod neașteptat. Tânăra nu a mai stat pe gânduri și i-a scris un mesaj uriaș pe mașină.

Nu, nu a fost vorba despre vreo răzbunare sau act de vandalism clasic! În loc de cauciucuri sparte sau zgârieturi, Alin Simoiu a găsit un „TE IUBESC” mare, alături de două inimioare, una uriașă și una mai mică.

Dar cum s-a ajuns la această scenă demnă de o telenovelă? Alin a povestit că totul s-a petrecut după o întâlnire de afaceri pe care a avut-o la un restaurant din Sibiu. Chiar dacă simțise că cineva îl urmărea cu privirea, nu a băgat de seamă. Dimineața, însă, a descoperit „opera de artă” de pe mașina lui.

„În timpul unei întâlniri de afaceri la un restaurant din Sibiu, am remarcat câteva priviri îndreptate către mine, dar nu am dat importanță. Dimineața următoare am găsit mașina însemnată așa cum am fotografiat-o. Ce s-a întâmplat, de fapt? La plecare am fost urmărit de o domnișoară care ulterior a recunoscut fapta, mărturisindu-mi că s-a bucurat foarte mult că m-a văzut în realitate”, a mai spus Alin Simoiu.