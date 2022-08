O brunețică i-a spus vorbe dulci la ureche lui Matei Dima (35 de ani), alias BRomania, cu mai mult de o săptămână în urmă. I-a plăcut, a ascultat-o interesat. Istoria se repetă. Tot în club se petrece acțiunea. Vloggerul e mult mai activ. De data asta, nu e brunețică, e sexy-tatuată, model și ”activistă” la scară mare pe Instagram. Imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă, în exclusivitate, sunt de neratat.

Vorbă lungă, dar nicidecum sărăcia omului. BRomania s-a lipit bine. Sau, poate, e tocmai invers. Ce mai contează. Au format un drăguțel cuplu în ”inima” clubului Nuba, din Mamaia.

Vloggerul a întâlnit-o pe Elisa Alexandra, șatena alături de care s-a simțit în al nouălea cer și, fără să stea pe gânduri, s-a lansat în ofensivă. Imaginile pe care paparazzii CANCAN.RO le-au surprins spun totul!

BRomania și Elisa s-au amuzat copios

Dar să depănăm evenimentul. Sâmbătă, pe seară, Nuba Mamaia. BRomania, care parcă s-a focusat în ultima perioadă pe cluburile exclusiviste de pe litoral (Vezi AICI detalii cu bruneta), și-a luat prietenii și a ”atacat” din nou.

A căutat Nuba, după ce, de curând, călcase pragul de la Loft, iar acolo avea să de nas în nas cu Elisa, fata care face furori pe Instagram, dar și pe la diferite prezentări de modă, unde se descurcă de minune.

Și dacă i s-au lipit ochii de șatenă, BRomania nu a mai stat pe gânduri și a luat-o la întrebări. Elisa nu a bătut în retragere, ba chiar s-a avântat. Și atunci și-a scos în evidență remarcabilele tatuaje, dar și frizura ceva mai dichisită.

Cei doi și-au zâmbit prelung, au întors povestea pe-o parte și pe cealaltă. Și-or fi spus multe lucruri interesante, din moment ce s-au amuzat copios, din când în când. La ureche i-a sărit modelul, atunci când a vrut să-i transmită vloggerului ceva strict personal.

Și între ei a rămas ”șoapta”, dar BRomania are, totuși, iubită, așa că, la un moment dat, s-a ”rupt” de Elisa, care, altfel, îi este prietenă. Și s-a retras printre ai lui camarazi de „arme”, alături de care a intrat decis să se distreze în club.

BRomania a studiat actoria în SUA

Născut pe 19 iunie 1987 în Constanța, BRomania a devenit celebru prin sketch-uri comice pe care le-a făcut pe rețelele sociale, vine-uri și show-uri de stand-up. În 2013, a fost nominalizat la categoria “Innovation of the Year” cu videoclipul melodiei “See Me Standing”, lansată de rapperul DeStorm.

Matei Dima a absolvit cursurile unei facultăți de teatru din statul american Iowa. În cadrul universității private, el a urmat specializări în actorie și regie. După mai multe piese jucate și regizate, dar și stand-up comedy, a obținut o bursă la New York Film Academy cu filiala în Los Angeles, unde a luat masteratul în regie.

Ulterior, comediantul a produs și regizat filme și seriale americane cu actori celebri, printre care: Tamala Jones din “Castle”, Neil Brown Jr. din “Walking Dead”, Robert Ri’Chard din “Jurnalele Vampirilor” și Lamorne Morris din serialul de comedie “New Girl”.

