Mattia şi Liviu Trif, senzaţii tari în dormitor, iar finalul… Ispitele masculine de la Insula iubirii şi-au făcut de cap după terminarea fimărilor

Ispitele Mattia și Liviu Trif au făcut-o lată după Insula Iubirii! Sursele CANCAN.RO au aflat cât de mult au petrecut băieții când camerele nu au mai fost pe ei. Ajunși în România, cei doi antreprenori au căutat senzații foooarte tari. Nu în doi, ci în trei, însă!

Mattia a încercat din greu să o ispitească pe Bianca, iubita lui Marian, pe tot parcursul emisiunii. Ba chiar i-a propus acesteia să îl sărute înainte de dream date. Poate, poate o va face să pice în totalitate. N-a fost să fie, însă! Bruneta s-a ținut fermă pe poziții și nu a picat în mrejele lui. Au existat discuții, priviri și îmbrățișări, dar nimic mai mult, din păcate pentru italianul care voia să își ducă rolul la bun sfârșit.

Chiar și așa, ajuns în România, ispita de la Antena 1 se bucură de multă atenție din partea fanelor, dovadă că le-a intrat la inimă domnișoarelor. În ciuda faptului că femeile îl plac, italianul ar fi revenit în brațele fostei iubite, susțin sursele noastre. Nu pentru mult timp însă, ci doar pentru o seară. Surpriza abia acum vine! Cei doi au ales să își mărească anturajul, așa că au adus și invitați… speciali! Și ce mai invitați, nu glumă!

Se pare că, aflat alături de fosta parteneră într-un apartament din România, italianul și domnișoara au simțit nevoia de o companie în plus pentru a condimenta puțin situația de la miezul nopții. Așa că, dornic de senzații tari alături de tipa respectivă, Mattia ar fi pus mână pe telefon și l-ar fi apelat pe colegul său de Insulă, Liviu Trif, de profesie antreprenor în domeniul fitness-ului.

Mattia și Liviu Trif, distracție… în trei!

Zis și făcut! Liviu ar fi acceptat instant invitația lui Mattia și a fostei lui iubite și s-ar fi prezentat la apartamentul cu pricina. Distracția ar fi fost peste așteptări, iar cei trei ar fi petrecut până în zorii zilei, dar a existat, însă, o… problemă!

Deși, inițial, planul era să se distreze în trei, traseul s-a reconfigurat pe parcursul nopții, spun apropiații acestora. Se pare că Liviu Trif i-ar fi suflat fosta lui Mattia, chiar sub nasul acestuia! Fără să intrăm în prea multe detalii, vă spunem doar că, pare-se, domnișoara s-ar fi simțit mai atrasă de Liviu când l-ar fi văzut în realitate, așa că ar fi decis să îi acorde mai multă… atenție, lăsându-l astfel pe Mattia în stand-by.

Cu buza umflată, Mattia n-ar fi avut ce să mai facă! În plus, de dimineață, când s-ar mai fi liniștit apele, se pare că domnișoara cu pricina ar fi și mărturisit cu subiect și predicat că interacțiunea cu Liviu ar fi fost mai… de calitate decât cea cu fostul Mattia!

Acum, sursele CANCAN.RO susțin că Mattia ar fi destul de ofticat că Liviu a atras toata atenția în seara în care distracția ar fi trebuit împărțită la trei!

