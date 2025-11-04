Meda Topîrceanu pregătește o seară de neuitat cu spectacolul „Cu drag, Maria Tănase”

Meda Topîrceanu pregătește o seară de neuitat la concertul „Cu drag, Maria Tănase”: „Nu vreau să repet ceea ce Maria Tănase a făcut deja, ci doresc să aduc în fața publicului propria interpretare”

În 10 noiembrie, Meda Topîrceanu aduce pe scena Casei de Cultură din Cisnădie magia turneului „Cu drag, Maria Tănase” — un spectacol care unește tradiția românească autentică, eleganța interbelică și sensibilitatea contemporană. Artista promite publicului o seară plină de emoție, rafinament și bucuria sinceră de a dărui prin muzică.

”Meda, concertul din 10 noiembrie de la Cisnădie este unul dintre evenimentele importante ale toamnei. Cum te pregătești pentru această seară și ce îți dorești să simtă publicul care va fi acolo?”

Meda Topîrceanu: Mai presus de toate, aștept cu mare bucurie să vin la Cisnădie și să creez, împreună cu Cvartetul MT și cu publicul, o seară de neuitat, plină de tradiție românească autentică, eleganță interbelică și accente contemporane. Săptămâna aceasta, muzicienii Cvartetului MT și cu mine suntem în repetiții, repetiții, repetiții. Lucrăm alături de maestrul Ioan Dobrinescu, care a scris aranjamentele, și împreună cu întreaga echipă. Experiența mea de pe scenă m-a învățat că ultimele zile dinaintea spectacolului trebuie păstrate pentru relaxare și pentru a menține mintea limpede.

”Cum a luat naștere ideea turneului „Cu drag, MT”? Ce emoții sau mesaje ți-ai dorit să transmiți prin acest titlu?”

Meda Topîrceanu: Păstrez această idee în mine de mulți ani. Diferența este că acum am curajul să o pun în practică. O admir pe Maria Tănase încă din copilărie. Însă ea a murit cu mai bine de 30 de ani înainte să mă nasc, așa că nu am avut ocazia să o întâlnesc. Acest proiect îmi oferă posibilitatea de a-i trimite o scrisoare – o scrisoare deschisă – plină de poezia cântecelor ei. Muzica ei ar trebui să ne reamintească tuturor că România a avut o stea de talie mondială, care a cântat la New York, Paris, Istanbul etc., și care a îmbinat tradiția românească autentică cu eleganța interbelică.

”Publicul te iubește pentru sensibilitatea și sinceritatea cu care cânți. Ce înseamnă pentru tine să te reîntâlnești cu oamenii din sală?

Meda Topîrceanu: Iubesc publicul! Totul necesită mult efort — fiecare detaliu trebuie să fie corect, perfect și profesionist. Este esențial să ai mintea limpede în momentul creației, al cântului. Dar, dincolo de toată această muncă intensă, publicul îmi dă înapoi o energie uriașă! Este un joc al dăruirii și al primirii. Iar atunci când te dăruiești cu totul, când ești doar efort și emoție, simți scena zâmbind. Cel mai important este să simți scena zâmbind.

”Ce va fi special în concertul de la Cisnădie? Ne poți da un mic „spoiler” despre repertoriu sau momentele-surpriză?”

Meda Topîrceanu: Un aspect esențial este că nu vreau să repet ceea ce Maria Tănase a făcut deja, ci doresc să aduc în fața publicului propria interpretare.

Această interpretare personală ar putea fi surprinzătoare, deoarece se bazează pe tradiția românească autentică, dar este influențată și de elemente clasice și contemporane. Astfel, pe alocuri, concertul ar putea aminti de belcanto. Da, un belcanto românesc, susținut de tradiția românească.

”Turneul de anul viitor se anunță deja promițător. Poți să ne spui câteva orașe unde plănuiești să ajungi și ce te motivează să duci muzica ta în cât mai multe locuri?”

Meda Topîrceanu: Doar gândul că oamenii, din toate colțurile țării și ale Europei, ies din sălile de concert și se simt complet transformați după spectacolele mele, mă face fericită! În acest moment vom ajunge la Cluj, Constanța, Iași, Timișoara, dar și în alte locuri ale țării.

”Fiecare artist are un moment pe scenă care îl marchează profund. Care este pentru tine acea amintire care îți revine mereu înainte de un concert?”

Meda Topîrceanu: De fapt, acel moment este clipa în care am simțit pentru prima dată că scena îmi zâmbește — și am înțeles că nu putem forța acest lucru — a fost unul revelator.

Zâmbetul scenei vine de la sine către artist, în mod firesc, natural.

”Când spui „Cu drag, MT”, e ca o scrisoare către public. Ce fel de relație ai tu cu cei care îți ascultă muzica? Te simți mai aproape de ei pe scenă sau în mesajele pe care le primești după?”

Meda Topîrceanu: Săptămâna trecută am avut o experiență copleșitoare: o doamnă, aflată în vizită la fiica ei în București, m-a recunoscut pe stradă. Era atât de fericită că m-a întâlnit! Ținea în mână un buchet de flori și, spontan, mi l-a oferit. A trebuit să mă așez. Știi, un vis din copilărie s-a împlinit.â Nu contează unde mă întâlnesc cu publicul — mult mai importantă este întâlnirea în sine, interacțiunea.

”Cum te pregătești emoțional pentru un turneu – există un ritual, o rutină sau un gând care te însoțește mereu înainte să urci pe scenă?”

Meda Topîrceanu: Foarte simplu: sunt recunoscătoare lui Dumnezeu, mă rog și îi mulțumesc Maicii Domnului.

”Dacă ar fi să alegi o piesă care definește cel mai bine acest turneu și starea ta artistică din acest moment, care ar fi și de ce?”

Meda Topîrceanu: De fapt, sunt două cântece. În primul rând, „Lume, lume” descrie foarte bine acest turneu, deoarece vorbește despre lumea din jurul nostru, despre oameni — este un concert dedicat oamenilor — și ne amintește de fragilitatea și trecerea vieții. Iar „Marioara de Gorj” o prezintă pe fata frumoasă, cu ochi ca mura, care iubește viața din tot sufletul.

Împreună, cele două cântece transmit ideea că oamenii trebuie să se adune, să se grăbească — timpul este scurt — și să se bucure de viață.

”Ce îți dorești să rămână în sufletul oamenilor după ce vor pleca de la concertul din Cisnădie sau după ce te vor vedea în turneul „Cu drag, MT”?”