Medicii au intervenit de urgență la iUmor pentru Mihai Bendeac. Actorului i s-a făcut rău la filmări

Mihai Bendeac a avut nevoie de îngrijiri medicale la iUmor. Delia a postat un filmuleț în care cadrele medicale stătateau în jurul actorului și încercau să-l liniștească.

Lui Mihai Bendeac i s-a făcut rău la filmările iUmor. Delia Matache l-a surprins pe comediant într-o filmare, în timp ce i se lua tensiunea. Acesta se uita îngrijorat și tăcut spre medici, așteptând să afle ce i se întâmplă.

Mihai Bendeac a mers regulat la psiholog pentru a-și trata depresia

În vârstă de 37 de ani, actorul Mihai Bendeac a măturisit că a învățat să trăiască cu depresia și că a trecut multe dintre testele la care aceasta l-a “supus” de-a lungul timpului.

“Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste. Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva”, a dezvăluit actorul pentru jurnaliștii revistei VIVA!.

Ulterior, juratul de la “iUmor” a reiterat faptul că a trecut pragul mai multor psihologi și psihiatri, însă, a renunțat să mai facă terapii.