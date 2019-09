Ceea ce, nu cu multă vreme în urmă, părea de domeniul SF-ului a devenit realitate la Slatina. O echipă de medici de la Secţia de Chirurgie Orală şi Maxilo – Facilă de la Spitalul Judeţean operează, mai nou, cu ajutorul tehnologiei 3 D. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă cum a decurs o intervenție în premieră, reconstruirea feței unui pacient cu ajutorul unei… imprimante. (VEZI ȘI: POVESTEA STOMATOLOGULUI CARE A PLANTAT PESTE NOAPTE O PĂDURE ÎNTREAGĂ)

Medicii au fost nevoiţi să reconstruiască o mandibulă, intervenţie care s-a dovedit a fi o reuşită, dar care a durat mai bine de 11 ore.

Un IT-ist a printat 3D modelul de mandibulă

A fost vorba mai întâi despre extirparea unei tumori. Mai apoi, specialiştii în Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială au fost ajutaţi de un IT-ist, care a printat 3D modelul de mandibulă, în baza imaginilor de la computerul tomograf. Intervenţia de reconstrucţie a mers perfect, iar pacientul nu a rămas cu sechele. Deşi a fost în mai multe spitale din ţară, bolnavul, de 40 de ani, din județul Vâlcea, a ales să se opereze la Slatina.

Tumora era benignă, dar…

„Noi i-am făcut investigaţiile uzuale când s-a prezentat la noi şi am depistat o tumoră. Am observat prezenţa anomaliilor radiologice specifice unei astfel de formaţiuni. Este o tumoră benignă, dar potenţialul de extensie locală este foarte important, asemănător unei tumori maligne. I-am prezentat afecţiunea de care suferă, dar şi variantele terapeutice”, a spus medicul Mădălin Săndulescu.

În această intervenţie s-a folosit tehnologia 3D pentru reconstrucţia mandibulei. Cu ajutorul computerului tomograf, mandibula pacientului a fost printată tridimensional.

Medicii i-au reconstruit și orbita unui cântăreț

Nu este singura intervenţie care i-a făcut celebri pe medicii de la Spitalul Judeţean Slatina. Un alt pacient a fost chiar un solist din oraș, cu mai bine de un an și jumătate în urmă.

Patru ore și jumătate a durat intervenția de reconstrucție a orbitei, la care a fost supus Costinel Alecsandrescu, solist al ansambulului folcloric "Doina Oltului".

“Se auzea exact ca o oală spartă“

„Premieră chirurgicală în România! Spitalul Judeţean Slatina Olt, Secția ORL UMF! Maica Domnului mi-a trimis un Înger, dr. Chirurg Maxilo-Facial George Craioveanu! Mulţumesc bunului meu prieten dr. Chirurg Florin Popa un alt profesionist care m-a îndrumat spre acest Superman al chirurgiei româneşti! Diplopie binoculară (vedere dublă) ameţeli, pierderi de echilibru plus voce zero! Cariera mea de artist profesionist se terminase pentru totdeauna! Am renunţat la toate contractele de zeci de mii de €! Ajuns în fața domnului dr. Craioveanu I-am spus că am fost la cele mai tari clinici din ţară şi m-au îndrumat spre Israel pentru că este foarte dificil ce am eu!

Au urmat investigaţii complexe RMN, CT în urma cărora a reieşit că am orbită spartă, iar ochiul drept şi mușchiul oculomotor este prins şi necrozat în acea gaură cât o monedă! Compresia vocii mele baritonale se pierdea prin acea gaură din craniu şi se auzea exact ca o oală spartă! Operaţia a durat 04:30 min! Domnul doctor şi echipa de medici toţi din Craiova, tineri şi foarte bine pregătiţi s-au mobilizat şi-au făcut o operaţie de nivel NASA! Reconstrucţie orbită din Titan Import ca la Robocop! Refacere acusticitate voce perfectă, acordat ca la cel mai profesional diapazon! Ochiul deblocat putând să-l mişc în toate direcţiile! Nu am semne pe faţă! (…)”, a postat solistul pe pagina sa de socializare, la vremea respectivă. (VEZI ȘI: SUPER-POLIȚISTUL DE LA SLATINA)