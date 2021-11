Medicii germani au fost uimiți! Familiile unor pacienți COVID români au refuzat transferul crezând că vor fi supuși unor experimente. „Noi am venit aici să îi ajutăm”

Din cauza faptului că sistemul sanitar din țară este în pragul colapsului, iar în spitale nu mai sunt locuri libere, România transferă pacienții COVID în stare gravă în alte țări. Însă unii dintre bolnavi, deși se aflau în stare gravă, au refuzat transferul, motivul fiind unul ce i-a șocat pe medici.

18 pacienți români în stare gravă au fost transferați în Germania în ultimele zile. Aceștia au fost preluați cu un avion al Forțelor Aeriene Germane, dotat cu aparatură de ultimă generație, după ce fuseseră intubați la Urgențe. Însă, nu toți pacienții care au fi avut nevoie de ajutor au acceptat transferul.

Mai exact, familiile unor pacienți români, în stare gravă, au refuzat ajutorul, temându-se că aceștia o să fie, de fapt, supuși unor experimente. Situația i-a lăsat fără cuvinte pe medicii germani.

„Am depus jurământul lui Hipocrate, o să-l respectăm în orice situație. Pe noi ne interesează să facem pacienții bine, nu vrem să le facem rău. Noi am venit aici să îi ajutăm. Nici noi, nici cei din Germania, colegii noștri, nu avem de gând să le facem vreun rău”, a declarat medicul militar Roland Mettin, potrivit Digi 24.

Pacienții preluați miercuri de echipa germană au fost duși la spitale din Munchen și Nurenberg.

„Am fost profund impresionați”

În ultimele săptămâni, 73 de români au fost transferați la unități medicale din străinătate. Ungaria, Austria, Polonia și Germania sunt cele patru țări care au preluat până acum pacienți din țara noastră, iar noi transferuri ar putea avea loc în perioada următoare către alte spitale din Cehia și Polonia, potrivit spuselor lui Raed Arafat.

Medicii germani s-au declarat impresionați de efortul depus de cadrele medicale din România pentru îngrijirea pacienților infectați.

„În ultimele zile am vizitat multe unități de primiri urgențe și am văzut situația, am constatat, din păcate, că situația nu mai permite acordarea de servicii medicale individuale. Am fost profund impresionați de munca depusă de medici, de întregul personal, subliniez asta, avem cel mai mare respect față de colegii noștri și ne pare rău că se află în această situație”, a mai spus Roland Mettin.

22 dintre cei 73 de pacienți trimiși în afara țării au decedat, iar șapte au fost externați.

