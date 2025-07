Medicul care a încercat să îl resusciteze pe Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu, rupe tăcerea: „Părea că nu a...”

Ies la iveală noi detalii despre moartea lui Felix Baumgartner! Medicul care a încercat să îl resusciteze pe iubitul Mihaelei Rădulescu a făcut o serie de declarații neașteptate. Acesta a fost inclusiv martor la momentul prăbușirii cu parapanta.

Moartea lui Felix Baumgartner a fost un adevărat șoc pentru cei care l-au cunoscut, mai ales că acesta avea un control extraordinar în cascadoriile sale. Totuși, ultimul zbor cu parapanta i-a adus sfârșitul. Sportivul austriac s-a prăbușit cu aparatul de zbor lângă o piscină, unde mai mulți oameni veniseră să se relaxeze. Echipele de salvare au intervenit imediat, iar printre membrii personalului de pe ambulanță s-a numărat și medicul Giuseppe Frigerio.

Rezultatele autopsiei au arătat că Felix Baumgartner s-a stins din viață din cauza unor leziuni grave la coloana vertebrală, cu afectarea măduvei osoase. Așadar, ipoteza infarctului în aer a fost exclusă, iar oamenii legii fac cercetări în continuare pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Autoritățile analizează inclusiv aparatul de zbor și camera video atașată, mai ales că există suspiciuni conform cărora s-ar fi deplasat.

Între timp, ies la iveală amănunte noi. Giuseppe Frigerio, medicul de pe ambulanță care i-a acordat primul ajutător iubitului Mihaelei Rădulescu, a vorbit despre accidentul tragic. Acesta a văzut cu ochii lui momentul în care Felix Baumgartner s-a prăbușit cu parapanta. El a susținut că sportivul nu a avut nicio reacție de a se salva și a căzut la sol precum o rachetă. Inițial, medicul nici măcar nu și-a dat seama cine este. A aflat, ulterior, de la radio.

„Abia atunci, la radio, mi-am dat seama că Felix Baumgartner era omul pe care am încercat eu să-l salvez. La radio spuneau că e vorba de o posibilă problemă medicală. Asta am bănuit și eu când am văzut ce s-a întâmplat. S-a prăbușit ca o rachetă. Părea că nu a reacționat deloc în timpul căderii ”, a declarat medicul de pe ambulanță, conform Prosport.