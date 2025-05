Medicul i-a dat interzis Silviei Dumitrescu, artista s-a conformat: ”Vreau să trăiesc!”

Silvia Dumitrescu rămâne, la peste patru decenii de carieră, una dintre cele mai non-conformiste figuri ale muzicii românești. Artista a știut mereu să se reinventeze, fără a-și pierde esența. Fie că a urcat pe role, într-un show riscant, cu cabluri electrice și bazine pline de cerneală, fi că a renunțat la tenisul de perormanță pentru muzică, aceasta și-a trăit viața ca pe o piesă artistică plină de culoare. În prezent, ajunsă la 66 de ani, Silvia Dumitrescu se confruntă cu anumite probleme de sănătate, despre care a vorbit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Dincolo de efervescența sa și de aparițiile îndrăznețe, Silvia Dumitrescu ascunde și o sensibilitate aparte, care o face adesea să lăcrimeze. În exclusivitate pentru CANCAN.RO aceasta a vorbit despre ceea ce o face să plângă.

Altfel, în prezent, aceasta e mai conștientă ca oricând de importanța sănătății. A început să acorde mai multă atenție stării sale de bine și ascultă recomandările medicilor. Problemele de coloană, cauzate parțial și de anii în care a făcut tenis de perfomanță, o obligă acum să renunțe la mersul pe bicicletă, prin oraș, dar nu și la dorința sa de a urca pe scenă ori de câte ori i se oferă ocazia.

Ce o face pe Silvia Dumitrescu să și plângă

CANCAN.RO: Obișnuiți să plângeți?

Silvia Dumitrescu: Bineînțeles. La cât sunt de nebunatică și veselă, sunt și o fire sensibilă. Pe mine mă doare în general suferința românilor, suferința oamenilor, faptul că sunt foare mulți săraci în România, faptul că sunt oameni de la talpa țării care nu au ce mânca, pe mine asta mă întristează cel mai mult și mă sensibilizează. Să sperăm că-n următorii ani se vor rezolva multe. Să dea umnezeu! Eu țin posturile de peste an. SE zice că nu e bine să te lauzi, dar eu cred că dacă ai credință și un suflet optimist, îmi doresc să nu mai sufere românii noștri și să se întâmple ceva pe linia politică, să reușim să ducem o viață frumoasă, nu cu atâtea neajunsuri și să beneficiem de toate bogățiile țării.

Silvia Dumitrescu: „Am început să mă îngrijesc pentru că vreau să trăiesc”

CANCAN.RO: Cum stați cu sănătatea?

Silvia Dumitrescu: Binișor, să zicem. Am început să înot. Acesta e sportul care mie mi s-a recomandat de la medic și-mi și place foarte mult. Am început să fac și gimnastică medicală. Sinceră să fiu, eu am jucat tenis de performanță și acum am probleme cu coloana. Dar totul vine de aici, de la cap. Dacă aici îți propui să fii puternic și să depășești anumit neajunsuri, sănătatea este importantă. Ala că trebuie să ne obișnuim, ca de la o vârstă, să avem grij de noi.

CANCAN.RO: Cât de des mergeți să faceți control la medic?

Silvia Dumitrescu: Merg la controale, nu fac nimic de capul meu. Am început să mă îngrijesc și sunt conștientă de faptul că vreau să trăiesc, să profit de fiecare moment ale vieții. Și încerc să fac totul ca să reușesc să mă păstrez cât de cât într-o formă. În toamnă voi face și eu 66 de ani. Doamne ajută, să fim toți sănătoși. Și să mai fiu pe scenă.

Ce i-a interzis medicul: fără șocuri

CANCAN.RO: Pe bicicletă mai mergeți?

Silvia Dumitrescu: Mai merg, dar mai răruț. Că-i mai drăguț. Pentru că nu am voie să mai am șocuri la coloană. Iar în București e mai riscant pentru că sunt peste tot denivelări, trotoare. Din păcate, nu o să mai fac prea multă bicicletă, poate doar în casă.

CANCAN.RO: Regretați că ați renunțat la tenisul de performanță?

Silvia Dumitrescu: Tatăl meu a fost chemat la Liceul de muzică, pentru că acolo m-a dat din clasa întâi și profesoara de pian i-a zis: domnule colonel, fiica dumneavoastră trebuie să se hotărască. Ori face pian, ori tenis. Și pentru că la tenis trebuie să ai poigneul fix iar la pian mobil, am renunțat la tenis în favoarea muzicii. Și n-am făpcut rău, pentru că acesta e mediul în care mă simt cel mai bine.

Cum a evitat să se electrocuteze: „A trebuit să plătesc”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-ați făcut?

Silvia Dumitrescu: Multe, nici nu pot să zic de vreunul anume. Cred că acea perioadă în care am intrat pe scenă cu rolele. La un moment dat au apărut niște denivelări, niște cabluri, care la repetiții nu existau. Și erau și două bazine în care se turnase cerneală, ca să dea mai bine pe ecran. Eu am împrumutat de la ansamblul UTC două costume populare, pe semnătură. Aveam două fote și brâul. În timp ce cântam, mi-am aruncat brâul într-un bazin. Am dat o fotă jos și a ajuns în celălalt bazin. Iar apoi a trebuit să le plătesc. Dar show-ul a fost foarte puternic și a prins bine la public. Și partea cu rolele am rezolvat-o, nu am căzut. M-a ajutat Dumnezeu, pentru că bazinele erau înconjurate de niște luminițe. Iar dacă aș fi călcat pe ele mă electrocutam și cădeam și-n bazin și mă umpleam și de cerneală. Aceasta e o peripeție pe care de câte ori o văd îmi stă inima în loc. Dar s-a terminat cu bine.

