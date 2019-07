Mega-galerie cu Andreea Esca în costum de baie, la Mamaia! Cum arată, de fapt, trupul știristei Pro TV și de ce îl ascunde sub pupitru 😉

Andreea Esca, cea mai cunoscută și apreciată prezentatoare de știri din România, a luat parte la cel mai mare festival de la malul mării, Neversea. Vedeta a profitat de această escapadă și s-a răsfățat cu o sesiune de plajă, la Mamaia, iar CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, vă arată în exclusivitate imagini rare, cu Andreea Esca în costum de baie.

Împreună cu soțul ei, Alexandre Eram, și mulți alți prieteni, știrista s-a distrat vineri seara la Neversea 2019, alături de artiștii care au urcat pe scenele festivalului. Profitând de faptul că se află la mare, sâmbătă dimineața, prezentatoarea de știri și soțul ei au ieșit pe plajă, să se relaxeze. (Citește și: Andreea Esca, detalii fără perdea din viața intimă: „Mi-a spus că ne despărţim dacă nu mă culc cu el”)

Deși nu se mai află la prima tinerețe, iata ca Andreea are un corp prezentabil, vedeta se simte foarte bine și nu are complexe în ceea ce privește aspectul fizic. Drept pentru care, a purtat un costum de baie negru, din două piese, care nu îi ascunde foarte mult formele. Spre bucuria celor din jur. Stirista a fost insa foarte relaxată, ca de fiecare data.

După o sesiune de poze, pe care i le-a făcut soțul ei, Andreea a stat ferită de razele soarelui, iar când nu socializa cu persoane din jur, butona telefonul. (Citește și: S-a aflat adevărul! Ce studii are Andreea Esca și ce salariu lunar exact primește de la Pro TV)

“Nu sunt adepta operaţiilor estetice, nu mi-am făcut nici măcar o injecţie“

Prezentatoarea știrilor PRO TV nu a apelat la nicio intervenție estetică, cu toate că în trecut s-a confruntat cu câteva kilograme în plus. “Singura mea regulă este să fiu la ora 19:00 la pupitrul știrilor. Dar încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii, mă rog, tot ce știm sigur că ne va aduce niște kilograme în plus. Fericirea este cea mai sigură cale către un look de invidiat. Din pacate, însă, nu vă pot da rețeta. Si atunci vă doresc să o gasiți, să stiți că, dacă veți face, daca veți trai lucruri care vă fac fericite, se va vedea.

Si bonus: să faceti un pic de sport în limita timpului. Sportul e baza şi un pic de atenţie la mâncare nu strică. De asemenea, nu sunt adepta operaţiilor estetice, nu mi-am făcut nici măcar o injecţie”, a mărturisit Andreea Esca pentru revista Viva!.

Andreea Esca și Alexandre Eram sunt căsătoriți de 18 ani

Andreea Esca s-a căsătorit cu Alexandre Eram pe 29 aprilie 2000 la Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti, iar părinţi spirituali le-au fost Ana şi George Copos. Cei doi au împreună doi copi: Aris (n.: 24 iulie 2003) și Alexia Eram (n.: 31 august 2000). Soțul știristei de la Pro TV s-a născut în Statele Unite ale Americii. Mama lui Alexandre Eram este franțuzoaică, iar tatăl său este armen, de profesie arhitect. Soțul Andreei Esca și-a petrecut copilăria la Paris, capitala Franței rămânând orașul lui de suflet. El vizitează foarte des Parisul, împreună cu Andreea Esca și cei doi copii ai lor.