Mega-scandal într-un club exclusivist din Capitală: nepotul lui Daniel Onoriu, executat ”pe neveu”. Finuțul unui personaj celebru i-a dat K.O, iar nașul i-a supravegheat!

Viața de noapte a Bucureștiului nu este de multe ori așa cum pare. Sclipirea, luxul și opulența sunt doar de suprafață, însă ceea ce se ascunde în spate, atunci când cortina se trage, știu doar cei prezenți acolo. Una dintre poveștile care au zguduit lumea bună a Capitalei este cea a nepotului lui Daniel Onoriu. Bărbatul a fost bătut de un celebru bodyguard de la un club din Nordul Bucureștiului. Bătaia ca-n filme a pornit de la femei, bani și substanțe interzise. CANCAN.RO are detaliile unei povești incredibile, dar și declarații exclusive.

O vorbă veche din popor spune că banii sunt ochiul Necuratului, iar asta o poate susține fără ezitare și nepotul celebrului pilot de raliuri, Daniel Onoriu. Bărbatul a ajuns să fie bătut măr de bodyguardul unui local celebru din Capitală, asta după ce, vreme de mulți ani au fost prieteni buni. Bărbatul i-a confisact telefonul și l-a lăsat la pământ pe nepotul pilotului de raliuri.

Nepotul lui Daniel Onoriu, bătut măr de bodyguardul unul club celebru

Scandalul a început în weekendul trecut. atunci când nepotul lui Daniel Onoriu, pe numele lui Iosif Moise Stan, a ajuns la un celebru local din Nordul Capitalei. Bărbatul, care avea întâlnire cu o domnișoară acolo, nici nu a apucat bine să intre în club, căci a fost direct luat la întrebări și apoi…la bătaie, susține el.

„Am fost pe Nordului la Atmosphere la 7.00 dimineața. Când m-a văzut bodyguardul a venit la mine. Eu am crezut că vrea să vorbească cu mine. El a început și m-a lovit până când am căzut jos. M-a lovit până mi-a dat sângele, aveam fața tumefiată. Și acum am urme de sânge pe geacă, mi-a luat telefonul, telefonul meu și acum este la el”, a declarat bărbatul pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: Bogdan „Bad Boy” Stoica s-a schimbat radical! Si-a gasit iubita stabila si trage din greu sa…)

I s-a confiscat, spune el, telefonul, iar bodyguardul respectiv nu s-a lăsat până când nu l-ar fi lăsat la pământ pe bărbat: „Este infracțiune asta, eu am vrut să scot telefonul, el când a văzut s-a enervat și m-a lovit! Mi-a luat telefonul, iar eu când am încercat să mă ridic nu aveam cum să-l mai recuperez. Nu știu nici cum am fugit de acolo, eram terminat.

Eu am fost să mă întâlnesc cu o tipă cu care vorbesc și nici măcar n-am apucat să stau. Am intrat, iar el când m-a văzut, a profitat că nu era lume multă, fiind 7 dimineața, și m-a lovit”.

Conflictul a pornit de la bani! Finul celebrului Robert Badea l-ar fi amenințat pe bărbat: „Voia bani!”

Mărul discordiei nu a fost însă domnișoara pentru care Iosif Moise a ajuns în club. Și, dacă nu a fost vorba despre femei, ați intuit deja că tot scandalul a pornit de la bani. Se pare că nepotul lui Daniel Onoriu avea o datorie mai veche la Robert Damian, zis Barbă, nimeni altul decât finul lui Robert Badea. Fost rugbist de performanță, Robert Badea s-a angajat în structurile Poliției Române și să lucreze ca ofițer specializat în cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO). Mai întâi, bărbatul a lucrat pe linia combaterii traficului de persoane, după care a devenit ofițer antidrog.

Fizicul impunător și viața de sportiv l-ar fi apropiat pe Robert Badea de mediile violente, iar acesta ar fi ajuns să lucreze ca agent de pază în cluburile bucureștene. Polițistul avea legături foarte strânse cu Marian Bejan, cunoscut ca „lordul drogurilor”. Acesta a fost acuzat că se ocupa de comercializarea substanțelor interzise în cluburi.

„El (n.r. Robert Barbă) vrea bani de la mine, de asta m-a lovit. E un conflict mai vechi. El este ca un recuperator și asta e problema, nu de la fata asta. Era și cu nașul lui (n.r. Robert Badea), tot bodyguard, nașul lui lucrează acolo. Nu știu dacă l-a chemat să înlocuiască pe cineva la club, dar eu când am ajuns, nu am apucat să mă interesez dacă lucra atunci” , a declarat nepotul lui Daniel Onoriu.

Iosif Moise Stan și Robert Barbă se cunoșteau din anturaje, iar cu timpul, acesta din urmă l-ar fi ajutat pe nepotul lui Onoriu cu diverse lucruri. Așadar, Iosif Moise avea datorie la finul lui Badea. „Eu i-am dat 1000 de euro, datoria pe care o aveam la el. El voia mai mult, 2000 de euro mi-a cerut pe lângă cei 1000 de euro. I-am dat o parte înapoi, iar el, la băutură probabil, s-a gândit să-mi ceară mai mult. I-am făcut plata pe Revolut cât am convenit prima dată și el voia mai mult. Îmi tot trimitea mesaje că mă amenință, dar telefonul meu este la ei de duminică. M-ar ajuta dacă aș lua telefonul înapoi, mai ales că vreau să depun plângere” , a mai declarat bărbatul pentru CANCAN.RO.

(ACCESEAZĂ ȘI: Iubita celebrului interlop rupe tăcerea, la două săptămâni după ce a fost bătută: ”Bătăi, palme, vorbe urâte, înjosiri! Nu mai duc!” Îi face praf familia și prietenii)

Acum, Iosif Moise Stan este decis să facă tot ce îi stă în putință pentru a se proteja de cel care l-a lovit, dar și de a-l determina pe acesta să plătească pentru ieșirea nervoasă.

„Eu în dimineața aia când am fost bătut, am ajuns direct la o benzinărie din apropiere să cer ajutorul. O să încerc să văd dacă găsesc și filmarea din benzinărie. Am actele de la spital, mă duc acum să-mi scot certificat medico-legal. Am vorbit cu avocatul meu și o să merg la Poliția Capitalei. Dacă i-aș lăsa așa, Doamne ferește, mă prind undeva și cine știe”, mai spune nepotul pilotului de raliuri.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.