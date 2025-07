Mel B s-a căsătorit cu hairstylistul Rory McPhee! Primele imagini de la evenimentul fastuos

Melanie Brown, fosta Scary Spice, s-a căsătorit cu partenerul său, Rory McPhee, la Catedrala Sf. Paul din Londra, același loc unde s-a desfășurat nunta Prințesei Diana și a Prințului Charles. Cine a fost alături de vedetă la cel mai important eveniment al vieții sale?

La nunta lui Mel B a participat una dintre bunele prietene care făceau parte din Spice Girls. Emma Bunton, cunoscută sub numele de scenă de Baby Spice, și-a făcut apariția alături de soțul ei, Jade Jones, și fiul lor de 17 ani, Beau. Restul de fete din fosta trupă au lipsit la evenimentul marcant. Victoria Beckham, cunoscută sub numele de Posh Spice, Mel C, Sporty Spice și Geri Halliwell, Ginger Spice, nu au fost prezente.

Ce mesaj i-a transmis Victoria Beckham lui Mel B

Totuși, Beckham, în vârstă de 51 de ani, i-a trimis un mesaj lui Mel B pe rețelele de socializare.

„Felicitări pentru ziua voastră specială”, a transmis aceasta. „Nu aș putea fi mai încântată pentru amândoi, vă doresc o viață întreagă de fericire”, a transmis Beckham, conform publicației People.

Victoria Beckham nu ar fi putut să participe la nunta lui Mel B, deoarece aceasta s-ar fi aflat în străinătate, conform unor surse.

Care este motivul pentru care Mel C și Geri Halliwell nu au participat la nuntă

Nu este clar de ce Mel C și Halliwell, în vârstă de 52 de ani, nu au participat la nuntă. Totuși, Mel C, în vârstă de 51 de ani, a postat pe Instagram, cu doar trei zile înainte de ceremonie, despre perioada petrecută la Festivalul Glastonbury, care a avut loc între 25 și 29 iunie. Acest lucru sugerează că este posibil ca vedeta să nu își fi încheiat călătoria.

Cât despre Halliwell, absența sa a stârnit multe speculații. Mai multe publicații au indicat că tensiunile dintre ea și noul soț al lui Mel B ar fi cauza absenței acesteia. Mel B a dezvăluit într-un interviu că cei doi ar fi avut o întâlnire romantică.

