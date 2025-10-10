Acasă » Știri » Mercur în Scorpion influențează radical zodiile. Prin ce trecem până pe 29 octombrie 2025

Mercur în Scorpion influențează radical zodiile. Prin ce trecem până pe 29 octombrie 2025

De: Mirela Loșniță 10/10/2025 | 08:30
Mercur în Scorpion influențează radical zodiile. Prin ce trecem până pe 29 octombrie 2025

În această perioadă de tranziție, influența lui Mercur în Scorpion ne determină să ne retragem din discuțiile superficiale și să ne uităm mai atent în interiorul nostru. Gândirea devine mai profundă în următoarele zile și urmează transformări radicale de destin pentru mai multe semne zodiacale.

Comunicarea este foarte importantă și va căpăta o tentă serioasă, concentrându-se pe subiecte mult mai importante. Scorpionul este un semn de Apă și ne îndeamnă să căutăm adevăruri ascunse și să vedem ceea ce se întâmplă, cu adevărat, în sufletul nostru.

Mercur în Scorpion influențează radical zodiile

Urmează o perioadă a sincerității, a provocărilor, a schimbărilor și este foarte important să păstrăm un echilibru între dorința de adevăr și respectarea intimității celorlalți. Până pe 29 octombrie se vor produce noi schimbări în viața zodiilor. Iată prin ce vom trece până la sfârșitul lunii octombrie!

Berbec

A venit un moment important în care trebuie să porți discuții serioase cu partenerul de viață. Emoțiile și frustrările pe care le-ai ținut în suflet vor ieși la iveală acum. Dacă vei alege să fii sincer, acest lucru va duce la transformări interioare semnificative. Cu cât vei fi mai deschis și îți vei recunoaște trăirile, cu atât legăturile tale devin mai reale.

Zodia care are noroc la bani, conform lui Neti Sandu. Nativul încheie săptămâna cu perspective mari
Zodia care are noroc la bani, conform lui Neti Sandu. Nativul încheie săptămâna...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Taur

Este important să comunici clar, mai ales în colaborări, semnarea unor contracte importante sau gestionarea resurselor umane. Este important să verifici cu atenție fiecare detaliu și să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău.

Gemeni

A venit momentul să îți reorganizezi viața de zi cu zi și să observi ce nu funcționează în relația ta. Trebuie să te concentrezi și să nu ignori semnele care ți se prezintă. Mai mult decât atât, trebuie să fii atent la cât muncești și să îți prioritizezi sănătatea.

Rac

Este foarte important să îți arăți emoțiile și să te exprimi liber, fie în dragoste, fie în carieră. Apar parteneriate majore în care trebuie să demonstrezi că poți, iar munca îți va fi răsplătită.

Leu

Vei avea parte de tensiuni și conflicte la locul de muncă, însă trebuie să le gestionezi cu răbdare și calm. Comunicarea este cheia tuturor neînțelegerilor.

Fecioară

Tot ceea ce spui în această perioadă se va întoarce împotriva ta. Așa că trebuie să fii foarte atent în momentul în care deschizi gura pentru a nu întampina probleme. Foloseste-ți capul cu atenție și nu da curs conflictelor.

Balanță

Alegerile pe care le vei face în următoarea perioadă vor avea un impact major în viața ta. Este momentul să iei deciziile potrivite și să te gândești mai mult la tine și la viitorul tău.

Scorpion

A venit momentul să fii o inspirație pentru ceilalți. Cuvintele pe care le folosești atrag atenția, așa că trebuie să le spui cu mare grijă. Este momentul să scoți la lumină ceea ce este important cu adevărat.

Săgetător

În sfârșit vor ieși la suprafață adevărurile pe care le-ai ignorat în ultima perioadă! Ai ținut în tine lucuri care ți-au afectat starea de bine și acum ești dispus să te confrunți cu tine însuți.

Capricorn

Relațiile devin mult mai serioase. Adevărurile ascunse pot ieși la iveală în cercul tău de prieteni și pot clarifica intențiile fiecăruia. În sfârșit, îți vei da seama cine îți este alături și cine nu.

Vărsător

Discuțiile despre carieră și despre planurile de viitor capătă profunzime. Devii din ce în ce mai conștient de direcția pe care vrei să mergi și îți exprimi dorințele cu claritate.

Pești

Este un moment potrivit pentru a-ți lărgi orizonturile. Mercur în Scorpion te va ajuta să iei decizii importante care îți pot schimba perspectiva asupra vieții!

Cele 2 zodii care vor deveni milionari până în 2030. Acești nativi se vor umple de bani în următorii 5 ani

Tags:
Iți recomandăm
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: „Trebuie să luăm aceste măsuri”
Știri
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: „Trebuie…
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! Fiul lui Ilie Dumitrescu a făcut un gest bizar, în timp ce detalia fapta săvârșită
Știri
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! Fiul lui Ilie Dumitrescu a făcut un gest bizar, în timp ce…
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
Mediafax
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
Zodia care are noroc la bani, conform lui Neti Sandu. Nativul încheie săptămâna cu perspective mari
Gandul.ro
Zodia care are noroc la bani, conform lui Neti Sandu. Nativul încheie săptămâna...
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe...
Minodora recunoaște că nu a călcat niciodată haine: „De 25 de ani nu am mai făcut treburile casnice. Soțul meu se ocupă de tot”
Adevarul
Minodora recunoaște că nu a călcat niciodată haine: „De 25 de ani nu...
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Parteneri
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile...
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
Prosport.ro
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
Click.ro
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus...
VIDEO Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează guvernului Sanchez
Digi 24
VIDEO Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează guvernului Sanchez
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid”...
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Primele declarații ale soțului Mădălinei, tânăra care a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
kanald.ro
Primele declarații ale soțului Mădălinei, tânăra care a murit la câteva ore după ce a...
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
StirileKanalD
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Doina Teodoru, surprinsă în prezența unui alt bucătar! Cine este bărbatul celebru care o face să zâmbească după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
kfetele.ro
Doina Teodoru, surprinsă în prezența unui alt bucătar! Cine este bărbatul celebru care o face...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
observatornews.ro
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum
Fanatik.ro
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia...
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele milioane”
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea...
Cine îi ia locul lui Călin Georgescu. România va suferi: El nu va supraviețui politic, dar ne îndreptăm spre ceva mai rău
Capital.ro
Cine îi ia locul lui Călin Georgescu. România va suferi: El nu va supraviețui politic,...
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
Romania TV
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată...
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Șoferii cu mașini pe benzină și diesel vor plăti mai mult. UE introduce noi reguli la inspecțiile tehnice anuale obligatorii
Capital.ro
Șoferii cu mașini pe benzină și diesel vor plăti mai mult. UE introduce noi reguli...
Doina Teodoru iubește din nou. Scărlătescu e istorie
evz.ro
Doina Teodoru iubește din nou. Scărlătescu e istorie
În sfârșit, România e „verde” și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”
Gandul.ro
În sfârșit, România e „verde” și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un...
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
as.ro
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o...
Ce s-a întâmplat cu Ahmed după date-ul cu Veronica? Toată lumea a observat același lucru la concurentul din Casa Iubirii. A RECUNOSCUT și el
radioimpuls.ro
Ce s-a întâmplat cu Ahmed după date-ul cu Veronica? Toată lumea a observat același lucru...
El e jucătorul cu care FCSB va da lovitura pe piața transferurilor! Gigi Becali a făcut anunțul în direct: „O să fie mare. Are alură de fotbalist”
Fanatik.ro
El e jucătorul cu care FCSB va da lovitura pe piața transferurilor! Gigi Becali a...
Nadia Comăneci, film autobiografic la 50 de ani de la Montreal: „Cel mai scump documentar românesc din istorie”. Exclusiv
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, film autobiografic la 50 de ani de la Montreal: „Cel mai scump documentar...
Știrile zilei, 6 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 6 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: „Trebuie ...
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: „Trebuie să luăm aceste măsuri”
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! Fiul lui Ilie Dumitrescu a făcut un gest bizar, în timp ce detalia ...
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! Fiul lui Ilie Dumitrescu a făcut un gest bizar, în timp ce detalia fapta săvârșită
S-au despărțit după o lună de relație! Concurenții de la Mireasa au fost dați de gol de un detaliu
S-au despărțit după o lună de relație! Concurenții de la Mireasa au fost dați de gol de un detaliu
Cutremur cu magnitudinea de 7,4, vineri dimineața! Autoritățile filipineze sunt în alertă maximă
Cutremur cu magnitudinea de 7,4, vineri dimineața! Autoritățile filipineze sunt în alertă maximă
Iluzie optică virală | Exclusiv pentru genii: Ce animal se ascunde în această imagine?
Iluzie optică virală | Exclusiv pentru genii: Ce animal se ascunde în această imagine?
Oana Țoiu a făcut anunțul: ce se întâmplă cu trupele americane din România
Oana Țoiu a făcut anunțul: ce se întâmplă cu trupele americane din România
Vezi toate știrile
×