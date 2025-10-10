Mercur în Scorpion influențează radical zodiile. Prin ce trecem până pe 29 octombrie 2025

În această perioadă de tranziție, influența lui Mercur în Scorpion ne determină să ne retragem din discuțiile superficiale și să ne uităm mai atent în interiorul nostru. Gândirea devine mai profundă în următoarele zile și urmează transformări radicale de destin pentru mai multe semne zodiacale.

Comunicarea este foarte importantă și va căpăta o tentă serioasă, concentrându-se pe subiecte mult mai importante. Scorpionul este un semn de Apă și ne îndeamnă să căutăm adevăruri ascunse și să vedem ceea ce se întâmplă, cu adevărat, în sufletul nostru.

Mercur în Scorpion influențează radical zodiile

Urmează o perioadă a sincerității, a provocărilor, a schimbărilor și este foarte important să păstrăm un echilibru între dorința de adevăr și respectarea intimității celorlalți. Până pe 29 octombrie se vor produce noi schimbări în viața zodiilor. Iată prin ce vom trece până la sfârșitul lunii octombrie!

Berbec

A venit un moment important în care trebuie să porți discuții serioase cu partenerul de viață. Emoțiile și frustrările pe care le-ai ținut în suflet vor ieși la iveală acum. Dacă vei alege să fii sincer, acest lucru va duce la transformări interioare semnificative. Cu cât vei fi mai deschis și îți vei recunoaște trăirile, cu atât legăturile tale devin mai reale.

Taur

Este important să comunici clar, mai ales în colaborări, semnarea unor contracte importante sau gestionarea resurselor umane. Este important să verifici cu atenție fiecare detaliu și să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău.

Gemeni

A venit momentul să îți reorganizezi viața de zi cu zi și să observi ce nu funcționează în relația ta. Trebuie să te concentrezi și să nu ignori semnele care ți se prezintă. Mai mult decât atât, trebuie să fii atent la cât muncești și să îți prioritizezi sănătatea.

Rac

Este foarte important să îți arăți emoțiile și să te exprimi liber, fie în dragoste, fie în carieră. Apar parteneriate majore în care trebuie să demonstrezi că poți, iar munca îți va fi răsplătită.

Leu

Vei avea parte de tensiuni și conflicte la locul de muncă, însă trebuie să le gestionezi cu răbdare și calm. Comunicarea este cheia tuturor neînțelegerilor.

Fecioară

Tot ceea ce spui în această perioadă se va întoarce împotriva ta. Așa că trebuie să fii foarte atent în momentul în care deschizi gura pentru a nu întampina probleme. Foloseste-ți capul cu atenție și nu da curs conflictelor.

Balanță

Alegerile pe care le vei face în următoarea perioadă vor avea un impact major în viața ta. Este momentul să iei deciziile potrivite și să te gândești mai mult la tine și la viitorul tău.

Scorpion

A venit momentul să fii o inspirație pentru ceilalți. Cuvintele pe care le folosești atrag atenția, așa că trebuie să le spui cu mare grijă. Este momentul să scoți la lumină ceea ce este important cu adevărat.

Săgetător

În sfârșit vor ieși la suprafață adevărurile pe care le-ai ignorat în ultima perioadă! Ai ținut în tine lucuri care ți-au afectat starea de bine și acum ești dispus să te confrunți cu tine însuți.

Capricorn

Relațiile devin mult mai serioase. Adevărurile ascunse pot ieși la iveală în cercul tău de prieteni și pot clarifica intențiile fiecăruia. În sfârșit, îți vei da seama cine îți este alături și cine nu.

Vărsător

Discuțiile despre carieră și despre planurile de viitor capătă profunzime. Devii din ce în ce mai conștient de direcția pe care vrei să mergi și îți exprimi dorințele cu claritate.

Pești

Este un moment potrivit pentru a-ți lărgi orizonturile. Mercur în Scorpion te va ajuta să iei decizii importante care îți pot schimba perspectiva asupra vieții!

