Mesajul acid transmis de Alex Bodi după ce s-a aflat că s-a despărțit definitiv de Daria Radionova! “Este obsedat de Bianca, iar Daria cât să mai suporte?”

Alex Bodi, mesaj dur după ce s-a aflat că s-a despărțit definitiv de Daria Radionova

Milionarul a postat un mesaj dur la scurt timp după ce CANCAN.RO a dezvăluit în exclusivitate că relația cu Daria Radionova s-a încheiat și nu mai e loc de împăcare. După cum puteți observa în imaginea din stânga colajului, azi-noapte, el a urcat pe Instagram Stories mesajul: “Prietenii: «Tu ne dai cele mai bune sfaturi despre relație, dar tu ești singur, de ce?». Eu: «Antrenorii nu joacă»”, și a adăugat următorul gând: “True story (n.r.: poveste adevărată)”.

În cursul acestei zile, el a distribuit altă poză pe care sunt notate ideile: “What you think, you become (n.r.: Ce gândești, tu devii)” și “What you feel, you attract (n.r.: Ce simți, exact aia tu atragi)”. Tot astăzi, afaceristul s-a filmat alături de unul dintre câinii săi, după cum puteți vedea în galeria foto a articolului.

“Pozau în cuplul perfect și spuneau la TV că se iubesc, dar la ei în casă se vorbea încontinuu despre Bianca Drăgușanu. Alex este obsedat de Bianca, iar Daria cât să mai suporte?”, a declarat o sursă din anturajul fostului cuplu pentru fanatik.ro.

