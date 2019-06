Mesajul Andrei după ce a fost înlocuită la ”Vocea României”: ”Trebuia să spun stop!”

Andra Măruță nu mai face parte din juriul ”Vocea României”, de pe ProTV. Decizia a fost a artistei, care ași explicat motivul renunțării. Locul ei a fost luat de Horia Brenciu.

”După un an în care am încercat să fac parte și din juriul de la Românii au talent, și din grupul de antrenori de la Vocea României, să am și două turnee simultan (Tradițional – care apropo pe 1 decembrie o sa fie la Cluj, de obicei era live-ul de la Voce| și Live & Crunchy), plus videoclipuri și colaborări muzicale, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că trebuie să spun stop. Vocea României este una dintre emisiunile preferate, o urmăresc încă de la primul sezon, dar a trebuit sa renunț la fotoliul meu roșu, știind că este cea mai bună decizie acum! De Românii au talent sunt mult mai atașată după 9 sezoane încheiate. Așa că o să rămân în continuare telespectatoare fidelă Vocii României și le urez succes prietenilor și colegilor mei care sunt acolo”, a fost primul mesaj transmis de Andra după înlocuirea sa de la Vocea României. (CITEȘTE ȘI: S-A AFLAT! CEL MAI BINE “PĂZIT” SECRET DIN TRECUTUL ANDREI MĂRUȚĂ, FĂCUT PUBLIC ASTĂZI)

”Horia, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirilă formează echipa de antrenori a celei mai tari competiții a vocilor. Ei sunt pregătiți de filmările pentru noul sezon și sunt nerăbdători să găsească cele mai bune voci din 2019”, a anunțat Pro TV pe pagina oficială a emisiunii.

Doi concurenți din echipa sa, Julie Mayaya și Mihai Chițu, au câștigat trofeul Vocea României, iar acum Horia Brenciu se întoarce în show, cu speranța de a câștiga cel de-al treilea titlu. „Revenirea la Vocea României este neașteptată, binevenită și, recunosc, emoționantă. În acest sezon voi fi calm, liniștit, nu mă voi mișca de pe scaun, nu mă voi certa cu nimeni și sub nicio formă nu voi cânta din când în când cu band-ul emisiunii. Voi fi precum un maestru yoghin. Voi căuta o voce nouă, plină de viață, o voce care să-mi aducă cel de-al treilea titlu”, a declarat Horia Brenciu.