Final la ”Asia express”! Ana si Raluka au castigat marele premiu, 30.000 de euro. Raluka, emoționată după ce a fost desemnată câștigătoare, a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare, în care-și exprimă sentimentele trăite pe parcursul show-ului.

„Nu mai am cuvinte… v-am mai spus ca va multumim ca ati fost alaturi de noi dar parca nu sunt de ajuns aceste cuvinte! A fost de departe cea mai frumoasa experienta din viata mea! A fost greu, foarte greu, dar a fost frumos si as repetea aceasta experienta incepand din acest moment. Am indurat frig, umilinta, oboseala… in acelasi timp am vazut locuri superbe , am cunoscut oameni superbi … sunt foarte emotionata si imi pare rau ca s-a incheiat.

Am castigat alaturi de baieti, Varciu Liviu & Andrei Stefanescu suntem toti castigatori si vreau sa va multumesc, pentru ca ati fost niste oameni de nota 100, v-ati comportat cu noi atat de frumos si va multumim pt asta. S-a terminat dar acest show dar ramane in inimile noastre… •asiaexpressromania iti multumesc pentru aceasta experienta magnifica!! Iar despre tine, Ana Baniciu … am cunoscut cu adevarat un om frumos , un suflet bun si o fata extrem de puternica, esti ce mai tare si iti multumesc, ca m-ai suportat!

Cu toata dragostea, #Raluka ! Asia Express Romania. Au cautat indiciile cheie, in forma emblematica a dragonului, dar au si invatat cum se face masajului thailandez, cea mai renumita tehnica terapeutica. Pe drum, echipa formata din Liviu si Andrei au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge cat mai aproape de victorie!”, a scris Raluka pe Facebook.