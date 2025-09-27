Mesajul jignitor pe care Spike i l-a scris pe tort Liviei ex-Bordea, la petrecerea aniversară! A vrut să fie amuzant, dar...

Zi de sărbătoare pentru Livia Eftimie, fosta parteneră a comediantului Cătălin Bordea și actuala iubită a rapperului Spike. Bruneta a împlinit 34 de ani și a marcat momentul cu o petrecere restrânsă, dar plină de emoții, alături de familie, prieteni apropiați și, bineînțeles, de partenerul său de viață.

Atmosfera aniversării a fost una specială, gândită în detaliu pentru ca sărbătorita să se simtă în centrul atenției și să trăiască momente memorabile. Invitații au fost întâmpinați într-un decor intim, în care accentele elegante au transformat seara într-un eveniment rafinat. Muzica, luminile și atmosfera relaxată au contribuit la starea de bine a tuturor celor prezenți, însă cel mai așteptat moment al serii a venit din partea lui Spike.

Ce a scris Spike pe tortul Liviei

Artistul, care și-a obișnuit fanii cu gesturi creative și apariții spectaculoase, a pregătit pentru iubita lui o surpriză ce a devenit rapid punctul culminant al petrecerii. În locul unui tort clasic, Spike a optat pentru un desert elegant, cu un design aparte: negru, în formă de inimă, decorat minimalist.

Spike a ales un mesaj neobișnuit pentru tortul Liviei Eftimie, „Witches don’t age”, care în română se traduce prin „Vrăjitoarele nu îmbătrânesc”. Deși poate părea amuzant sau misterios, mesajul a avut și o tentă jignitoare subtilă, făcând aluzie la vârsta sărbătoritei într-un mod ironic.

„Vă iubesc pe toți atât de mult! Mulțumesc pentru că i-ați oferit sufletului meu o casă”, a fost mesajul transmis de Livia Eftimie.

Relația dintre Livia Eftimie și Spike a atras atenția încă de la început, mai ales pentru că a venit după o separare intens mediatizată de Cătălin Bordea. Deși trecutul a fost presărat cu momente dificile, cei doi par să fi găsit împreună stabilitatea de care aveau nevoie. Prezența artistului la ziua de naștere și gestul său simbolic au arătat o dată în plus apropierea și sprijinul care definesc actuala lor poveste de iubire.

În contrast, în trecut, viața personală a Liviei a fost adesea în centrul atenției publice din cauza mariajului cu comediantul. Despărțirea lor a ridicat numeroase întrebări și discuții, însă amândoi au ales să meargă mai departe pe drumuri separate. În timp ce Bordea s-a concentrat pe carieră și proiectele sale, fosta lui soție a început un nou capitol, care astăzi pare să îi aducă liniște și fericire.

