Mesajul lui Florin Salam, după conflictul dintre Nuțu Cămătaru și Mircea Nebunu ”Mă face să mă simt prost”

Florin Salam a fost în mijlocul unui conflict, în urmă cu trei ani, când Mircea Nebunu a spus public că nevasta lui Nuțu Cămătaru ar fi fost amanta artistului.

În conflictul dintre cei doi interlopi, Florin Salam s-a văzut nevoit să intervină, așa că a ieșit public și și-a spus punctul de vedere, negând cu insistență cele afirmate de prietenul lui, Mircea Nebunu.

„Pentru mine e mai trist asa, dacă pot să spun. Ce-am văzut eu pe YouTube de la un prieten de-ai mei, cu care am crescut, e vorba de Mircea Nebunu. Am crescut cu el, e fratele meu, suntem prieteni de o viață întreagă. El acolo vorbește ceva greu, care pe mine pur și simplu mă depășește, pentru că eu sunt artist, nu sunt șmecher, nici nu-mi place să fiu șmecher. Vorbește ceva despre tatăl meu, despre Nuțu, care e primul om care mi-a dat casă să stau, Nuțu Cămătaru. Acum eu sunt un pic la miijloc, că ircea Nebunu a pomenit numele meu într-o discuție aprinsă dintre el și tata Nuțu. Eu îmi cer scuze în fața tatălui meu de ce a pomenit Mircea acolo. A spus ceva despre soția lui tata Nuțu, despre Brazilianca, care este sora mea, eu am cântat o melodie pentru ea și el a pomenit altceva, mi-e și rușine să spun ce a pomenit acolo. Pentru greșeala pe care a făcut-o îmi cer scuze personal în fața tatălui meu, pentru că știe că nu e adevărat. Ce a spus este o minciună care mă face pe mine să mă simt prost!”, a spus Florin Salam într-o filmare făcută special de artist să lămurească lucrurile public, în urmă cu trei ani.

Războiul izbucnit pe platforma Youtube, unde Mircea Nebunu a trimis mesaje de ameninţare directe către Ion Balint, zis Nuţu Cămătaru.

În 2014, Nuţu Cămătaru a divorţat de fosta nevastă şi a decis să îşi unească destinele cu o domnişoară cunoscută ca fiind Claudia Brazilianca. La vremea respectivă, cunoscutul lider al Cămătarilor i-a satisfăcut şi una dintre dorinţele frumoasei brunete şi a aranjat să fie cooptată în proiectele video ale lui Florin Salam. Se pare însă, conform celor dezvăluite de Mircea Nebunu, că între Salam şi atrăgătoarea brunetă a fost ceva mai mult decât o colaborare muzicală, varianta putând fi confirmată şi de faptul că, practic, Florin Salam a fost dat dispărut de către apropiaţi în urma apriției conflictului dintre clanuri.

„Bebe (n.red. Bebe Cămătaru) nu te iau pe tine astăzi în live-ul ăsta, îl iau pe Nuţu. Băi, Nuţu Cămătaru, tu tot nu te potoleşti. Ai venit din puşcărie, l-ai pus pe ăla să mă înjure de familie. De ce Nuţule nu îl puneai pe Bebe să îl aduce pe Chiraş acasă, când a murit? Ia înregistrările de la 112 şi vezi cine strigă Aoleo, a venit sportivii şi mă omoară. Ia vezi, cine strigă? Mânca-ţi-aş inima ta, păi ce face Brazilianca ta? Ce face? A f… Salam. Ţi-a rupt-o Salam, au rupt-o toţi. Stai uşor că vii şi tu Bebe Cămătaru. Vă aştept, sunt în Berceni. Brazilianca, tată. Salam, ăia a lui Cuza, ştii ce zic…Tu eşti bătrân, nu te mai ţine p..a. E greu cu mine, merg în puşcărie, oriunde”, se aude pe înregistrarea făcută de Mircea Nebunu.

Florin Salam i-a dedicat chiar şi o melodie brunetei la vremea respectivă: „Îi fac poftele, tot ce îşi doreşte ea/O iubesc din inimă pe brazilianca mea/Şi n-o las, n-o las că sunt nebun după ea/Miss Brazilia, o port în inima mea. Cât de frumoasa poate sa fie/Şi-o doresc mereu la nebunie/Ma face să cred că ea/Este miss Brazilia.”