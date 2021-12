Mesajul Oanei Lis care s-a transformat, rapid, în lecție: ”Pentru unii... Viorel e doar un bătrân”. Ce reacție au avut Irinel Columbeanu și Alin Oprea

Oana și Viorel Lis formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Chiar dacă există o diferență de vârstă între cei doi, acest lucru nu i-a împiedicat să formeze o familie și să se iubească la fel de mult ca în prima zi. Pe rețelele de socializare, în această seară, Oana Lis a postat un mesaj care a stârnit un val de reacții, dar care s-a transformat, rapid, într-o lecție. Ce comentarii i-au lăsat Irinel Columbeanu și Alin Oprea, solistul trupei Talisman?

Oana Lis a postat pe rețelele de socializare, în această seară, un mesaj care s-a transformat, rapid, într-o lecție. În prezent, mulți tineri și-au pierdut respectul față de persoanele în vârstă, față de părinți sau de cei care i-au crescut. Și, mai mult decât atât, există și tineri care fac glume pe seama celor în vârstă, dar care merg spre o zonă distructivă.

”Pentru unii… Viorel e doar un bătrân. Mai ales pentru ăștia mai tinerii, model de după Revoluție sau pe la douăjdăani😉 și în general, unii nu mai respectă bătrânii…păi ce nevoie mai au de ei, din contră chiar își permit să râdă de ei… Văd unele poze fabricate de ei în care râd de vârsta lui..78 ani are..deci pare așa mare…încât nu cred probabil că o pot apuca… Am simțul umorului și unele mă amuză, dar ce-mi spune asta despre ei? Că persoanele care se iau de fizicul, vârsta unei persoane vor să comenteze despre ea și atâta pot. Constructiv pentru ei ar fi să se bată în realizări, să-l întreacă pe Vio, să discute pe concret, dar asta nu pot mulți. Eu când l-am cunoscut pe Vio tot „bătrân” era…53 ani și atunci nu stătea să râdă de alții, ci muncea 15 ore pe zi. Îl așteptăm câte 2 ore seara că mereu apărea ceva de făcut. De la terminatul construcțiilor blocurilor lui Ceaușescu din centru, la deschiderea primului mall din România, Vitan Mall, la iluminatul public etc. Și da, ăsta era job-ul lui, dar știm că nu toți își fac treaba cum trebuie și că nu mulți oameni au o slujbă care să impacteze real în bine viața a milioane de oameni. Sunt oameni care au făcut copii că le-a dat el casă și și-au făcut un viitor etc. Și acum când vad un tânăr că nu ține o ușă unui om în vârstă si alte gesturi de toată jena …nu pot decât să-i zic. Că se face repede târziu în viață…și…Râzi, că atâta știi și poți și că imediat ca într-o clipă, ca într-o clipire de gene… vei fi tu un bătrân. Doar un bătrân. Și vei vedea cum e…”, este mesajul scris de Oana Lis.

Vezi și CUM L-A SURPRINS OANA PE VIOREL LIS ÎNTR-UN CAZINOU DIN BUCUREȘTI: ”MOȘU’ CRED CĂ S-A DUS SA VĂ…”

Alin Oprea și Irinel Columbeanu au reacționat

Postarea făcută de Oana Lis a strâns numeroase reacții din partea utilizatorilor, printre care se află și persoane publice.

Alin Oprea, solistul trupei Talisman, a reacționat la postare: ”Oana draga mea, tot respectul pentru tine și Viorel. Știm deja mulți dintre noi că vârsta este o iluzie. Înțelepciunea și prostia nu, acestea sunt reale. Prostul judecă și se hlizește, înțeleptul înfăptuiește și zâmbește. Ce virtute este a fi tânăr? Ne aparține nouă această alegere? Am făcut noi ceva sa fim tineri? Se datorează tinerețea valorii pe care o avem? Nu ! Și atunci de ce ne-am permite aroganța de a ne etala orgoliul crezând că fiind tineri suntem cumva superiori? Oricum … Trecerea anilor nu uită pe nimeni, toți ne naștem – suntem tineri – îmbătrânim și plecăm „acasă”. Însă unii putem deveni nemuritori prin ceea ce lăsăm în urmă. Un zâmbet, un cântec, un bloc de locuințe, o stradă, o speranță că se poate … Hai să nu-i judecăm nici pe cei tineri care fac „mișto” său râd de alții. Viața le va da lecțiile necesare, astfel încât la o anumită vârstă, să se poată numi și ei înțelepți. Așa funcționează „legile”. Multă sănătate tinere VIOREL LIS. Te voi purta mereu în sufletul meu ca prieten, colaborator și exemplu. Când te uiți în urmă, la cine ai fost și ce ai realizat, la cât de multă lume ai ajutat și cât de mulți oameni te iubesc și te respectă, sunt convins că pășești înainte cu o mândrie smerită și cu pasul ușor că ai făcut atât de mult bine. RESPECT!”.

Vezi și OANA ȘI VIOREL LIS SE PREGĂTESC DE SĂRBĂTORILE DE IARNĂ, DUPĂ CE S-AU VINDECAT DE COVID. “NU-MI DORESC NIMIC, AM DEJA ‘MOȘUL’”

Nici Irinel Columbeanu nu s-a lăsat mai prejos și a ținut să o felicite pe Oana Lis pentru mesajul pe care l-a transmis în această seară: ”Bravo Oana, dă-le-o prin gură la mârlani 👏👏”. Iar Oana Lis i-a răspuns și acestuia în secțiunea de comentarii: ”Domnul Irinel, m-ati făcut să zâmbesc. Ar vrea unii tineri să ducă viața dumneavoastră mirobolantă”.

Sursă foto: arhivă Cancan, Facebook Oana Lis