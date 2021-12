Oana și Viorel Lis se pregătesc de sărbătorile de iarnă, după ce s-au vindecat de COVID. “Nu-mi doresc nimic, am deja ‘moșul’”

Oana și Viorel Lis s-au vindecat de COVID, iar acum așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă. Cei doi și-ar fi dorit să plece la munte, însă situația financiară nu le permite, astfel că vor rămâne la București. Blondina a precizat că nu-și dorește niciun cadou special, marea ei bucurie fiind că îl are lângă ea pe fostul edil al Capitalei.

Oana și Viorel Lis s-au infectat în urmă cu doar câteva săptămâni cu COVID și au fost internați la spital. Din fericire, cuplul a reușit să treacă prin boală, iar acum se pregătește de Crăciun și Revelion, chiar dacă, în urma virusului, au rămas cu ceva sechele.

“Diferite urmări, la fiecare oameni reacționează diferit, la mine mai mult emoțională, probabil a fost un șoc ce s-a întâmplat, iar Viorel mai tușește, trebuie să ia diferite vitamine, suplimente pentru sănătate plămânului, e mai slăbit așa și ia vitamine”, a spus Oana Lis, la Antena Stars.

Unde vor petrece Oana și Viorel Lis sărbătorile de iarnă

În continuare, Oana Lis a anunțat că ea și soțul ei vor petrece sărbătorile de iarnă la București, pentru că la munte este prea costisitor în această perioadă. Blondina a mai precizat că nu-și dorește niciun cadou de Crăciun, pentru că îl are deja pe “moșu’” acasă.

“Am văzut acum că autoritățile ne lasă să stăm de Crăciun și Revelion mai mult, e bine, dar e prea din scurt, doar să ies eu cu Viorel, după 20 de ani la restaurant la romantic, nu e cine știe ce. O să ies undeva, dar nu am aranajat undeva, la munte e prea scump pentru noi, Viorel și-ar fi dorit, dar e foarte scump, în jur de 800 de euro de persoană, o să facem în București, noi ne bucurăm și cu puțin și orice ar fi. După ce am trecut de COVID, fiecare zi e o bucurie și e Revelion în fiecare zi. Nu-mi doresc nimic, am deja moșul, ce mai îmi trebuie?!”, a mai spus Oana Lis.

“Nu-mi doresc nimic, decât să mă bucur de fiecare zi”

Oana Lis a mărturisit că boala prin care a trecut i-a demonstrat că nu lucrurile materiale contează în viață, sănătatea fiind, întotdeauna, pe primul plan.

“Nu-mi doresc nimic, decât să mă bucur de fiecare zi, chestii foarte, foarte simple, după ce am trecut de boala asta mi-am dat seama că chestiile foarte simple sunt importante, o să mă văd cu niște prietene, o să fac cu niște prietene Secret Santa și o să luăm niște cadouri, ceva foarte simplu”, a mai spus blondina.