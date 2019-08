Mesajul publicat de mama tânărului din Medgidia care și-a dat foc în mașină după tragedie

Un tânăr a ajuns în stare gravă la spital, după ce și-a dat foc în mașina sa, sub un pod al autostrăzii A2, în zona localității Medgidia. Înainte de a incendia autoturismul, tânărul de 25 de ani a spus că recurge la gestul extrem din cauza tatălui său.

„Îmi cer scuze tuturor care i-am jignit sau le-am greșit. Taților de băieți nu îi faceți copilului vostru ce mi-a făcut tatăl meu, nu am fost eu cel mai bun copil, dar nu cred că meritam tratamentul pe care l-am primit. Sunt ei băieți, dar mai au nevoie de puțină iubire părintească. Îmi pare rău pentru ceea ce voi face și știu că sunt un laș, dar nu știu ce altceva să fac”, este mesajul publicat de Adrian Lipan pe Facebook.

„Știu că sunt un laș pentru ceea ce fac, dar nu mai pot. Tatăl meu m-a adus la un nivel la care nu credeam că o să ajung. De zece ani, el tot aceleași jigniri și critici le are la adresa mea. Niciodată nu m-a apreciat și nu mi-a zis niște vorbe care să mă îndrume. De fiecare dată, numai critici și înjurături. Este un alcoolic incredibil. Toată ziua bea și nu face altceva. De când este plecat în Italia, parcă a înnebunit de tot. Nu mai să bea, să injure, să țipe și să își bată joc de mine. Nu mai pot. Am încercat prin mai multe metode să scap de el, să plec pe mare, dar nu am reușit. Nu este de mine. Acum, până să reușesc să intru la armată,deja m-a distrus mental. Nici nu știu ce să mai fac. Nici nu îmi găsesc vorbele să îmi iau la revedere față de voi. Îmi cer scuze, mamă, pentru ce am făcut, dar nu mai pot. Nu pot să mai rezist. Îmi pare rău”, a spus tânărul Adrian Lipan, în mesajul pe care l-a filmat și l-a publicat pe Facebook.

La mesajul publicat de Adrian Lipan au reacționat mai mulți oameni, printre care unul a scris „Dumnezeu să îl ierte!”, neînțelegând că tânărul nu a murit în urma incidentului. Mama lui Adrian Lipan a publicat, la rândul ei, un mesaj. „Copilu meu nu a murit, nu poți să spui așa ceva”, a scris ea, pe Facebook.

Tânărul, în vârstă de 25 de ani, a studiat inginerie electrică la Universitatea Maritimă, după ce a absolvit Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia.