Este doliu în lumea muzicii populare! Cristina Fulguşin Mateiaş a murit s-a stins din viaţă la vârsta de 51 de ani. Îndrăgita artistă s-a stins din viață din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales că nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cântăreața nu suferea de nicio afecțiune gravă. Fiica Cristinei Fulgușin Mateiaș, Nicoleta, a scris un mesaj sfâșietor, după trecerea în neființă a mamei ei.

„Astazi m-ai lăsat, te-am implorat să nu o faci, L-am implorat pe Dumnezeu să nu te ia, dar nu m-a ascultat! Te iubesc şi te voi iubi toata viaţa, mama mea! Vei rămâne veşnic în inima mea!„, a scris Nicoleta, fiica Cristinei Fulgușin Mateiaș.

După acest mesaj, Nicoleta a mai postat şi o melodie interpretată de mama sa, alături de un alt mesaj: „Mama, pentru cine are o binecuvantare, din suflet s-o preţuiască, cu foc mama să rostească, să nu stea de ea departe, să n-o lase dor să-ţi poarte, s-o ţină la piept aproape şi de la necaz s-o scape! Mamei să-i vorbeşti cu faţa, că a trudit toată viaţa, să ai bune zilele, nu-i întoarce spatele!”.

Cristina Fulgușin Mateiaș a murit din cauza gripei

Interpreta de muzică populară Cristina Fulgușin Mateiaș a fost răpusă de gripă. Artista Silvana Rîciu susține că a fost îngrijită bine la spital, dar că medicii nu au putut să o salveze.

Nu ştiam că este atât de bolnavă să ajungă într-un astfel de punct. Da, am întrebat-o aseară pe fata ei dacă a murit de la o răceală. A refuzat să meargă la medic. A luat-o salvarea duminică şi din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru ea, au apărut complicaţii. Au vrut să o transfere la Târgu Jiu sau la Bucureşti, însă un bolnav dacă nu are o stare stabilă nu poate fi transportat nicăieri. A rămas la spital, unde a fost îngrijită bine. Poate a fost o complicaţie cauzată de răceală sau de gripă, ştiu că avea probleme la inimă, avea nişte dispozitive montate”, a spus Silvana Rîciu la „Antena Stars”.