Oana Lis a dezvăluit, recent, că a fost diagnosticată cu o boală cumplită, și anume cancer de piele. La recomandările specialiștilor, soția lui Viorel Lis s-a operat. Puțini sunt cei care au știut că duce o luptă grea! După ce a trecut prin intervenția chirurgicală, a postat și un mesaj pe rețelele de socializare. Iată detaliile mai jos, în articol.

Doar apropiații știau că se confruntă cu o boală grea! Oana Lis a descoperit că suferă de o formă de cancer de piele și, la recomandarea categorică a medicilor, a fost supusă unei intervenții chirurgicale. A trecut printr-o perioadă dificilă, mai ales din punct de vedere medical. În plus, este nevoită, în continuare, să aibă grijă și de soțul ei, Viorel Lis. Boala s-a manifestat „tăcut”, căci simptome nu a avut, însă un singur detaliu i-a atras atenția și a făcut-o să meargă imediat la doctor, și anume o simplă pată pe piele.

În prezent, Oana Lis se simte bine și, mărturisea ea în cadrul unui interviu, că nu s-au schimbat multe lucruri în viața ei, după ce a suferit operația respectivă. Pe rețelele de socializare, blondina a postat o serie de mesaje.

„Să nu îți pierzi niciodată speranța. Atunci când vei crede cel mai puțin, Dumnezeu va face minuni pentru tine”, „Dacă vrei curcubeul, trebuie să faci față ploii”, sunt două dintre mesajele pe care Oana Lis le-a postat pe contul personal.

Oana Lis a descoperit că sănătatea îi este în pericol, în urmă cu o lună

În cadrul emisiunii „La Măruță”, Oana Lis a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o formă de cancer de piele. Descoperirea a avut loc după ce și-a dat seama că nu scapă de o pată de pe piele. Simptome nu a avut, însă în urma analizelor pe care le-a făcut, medicii i-au dat un verdict crunt. Doar apropiații știau prin ce trece blondina.

„Doar persoanele apropiate au știut. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic nu aveam niciun simptom. Am zis să îmi fac si eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, dermatolog. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele.

Aveam o pată de doi ani. Am mai fost la control cu ea și am văzut că s-a mărit, deși m-am dat cu creme. Ea nu a dipărut, dar într-un fel mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui. Mi s-a părut ceva ciudat și am mers la spital și mi s-a spus că este carcinom și că este periculos. Este un carcinom malign. Am vorbit doar cu câteva persoane. Atunci când am o problemă mă concentrez foarte mult pe soluții”, a spus Oana Lis.

Sursă foto: Facebook