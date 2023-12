Meseria nu-l împiedică să-și urmeze pasiunea! Jandarmul din Mehedinți care oferă o lecție prețioasă de 1 Decembrie tuturor românilor

Un jandarm din Mehedinți a reușit să ofere o lecție românilor, de 1 Decembrie (Ziua Națională a României). Plutonierul major Antonie Georgian (34 de ani) are o pasiune aparte și reușește să găsească un echilibru între viața profesională și cea personală. Aspect pe care multe persoane îl caută, pentru liniștea interioară, având în vedere că trăim într-o lume a vitezei. Mai jos, în articol, îl descoperiți pe jandarmul din Mehedinți care își urmează pasiunea, chiar dacă meseria îl împinge să fie focusat și implicat activ, zi de zi!

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, vă prezentăm o poveste care ar putea avea valențele unei lecții de viață. Astăzi, a avut loc Parada Militară. A fost așteptată de mulți români, cu sufletul la gură, pentru a lua parte la eveniment. CANCAN.RO v-a arătat imagini cu manifestările militare de la Arcul de Triumf, iar acestea pot fi văzute AICI.

Parada s-a încheiat la ora 12:30 cu defilarea militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”. Anul acesta, s-a înregistrat un număr record de participanți în Piața Arcului de Triumf: 100.000 de români s-au bucurat de paradă!

De altfel, Parada Militară a avut și un invitat special – Alexandru Constantin a interpretat Imnul României. Momentul poate fi urmărit AICI.

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, vă arătăm povestea unui plutonier major care reușește să împace viața profesională cu cea privată. Antonie Georgian, jandarmul din Mehedinți, în vârstă de 34 de ani are o pasiune aparte, și anume pictura. Totuși, pașii l-au condus pe un alt drum al carierei, iar la momentul actual îmbracă uniforma de jandarm. În timpul liber, jandarmul din Mehedinți pictează peisaje sau portrete. Plutonierul major Antonie Georgian s-a alăturat Jandarmeriei Mehedinți din anul 2014.

„De mic sunt pasionat de desen, am urmat clasele gimnaziale la Liceul de Artă „I.St. Paulian” din Drobeta Turnu Severin, unde am avut posibilitatea să exersez și să mă pregătesc continuu. Visam să devin pictor, dar m-am orientat către o carieră militară și sunt sigur că am făcut cea mai bună alegere”, a mărturisit jandarmul.