Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București

După o vară caniculară și o toamnă care și-a intrat în drepturi mai repede decât s-ar fi așteptat oricine, meteorologii Accuweather au anunțat când va ninge în București. Inițial, experții meteo anunțaseră ninsoare până la finalul anului, însă lucrurile s-au schimbat. Care este data la care românii ar trebui să vadă primii fulgi de nea.

În acest an, toamna și-a intrat rapid în drepturi, iar temperaturile au scăzut neașteptat de mult în multe zone din țară. Meteorologii Accuweather au anunțat că temperaturile de iarnă se vor resimți încă din luna decembrie.

Vremea se va schimba radical, iar temeperaturile înregistrate vor favoriza apariția primilor fulgi de nea, inclusiv în București. Locuitorii din Capitală trebuie să se aștepte la o lună mohorâtă, cu temperaturi de sub zero grade Celsius și cu probabilitate crescută de ninsoare.

Accuweathe: Prognoză meteo pentru București

Pe parcursul lunii decembrie, temperaturile vor fi destul de scăzute, luna fiind caracterizată ca o ”lună călduroasă și ploioasă”. Meteorologii Accuweather au anunțat că va ninge în mai multe regiuni din țară, iar Capitala nu va scăpa nici ea de zăpadă. Bucureștenii vor simți iarna în adevăratul sens al cuvântului. În perioada 1-7 decembrie, valorile maxime termice vor fi cuprinse între 10 și 8 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și -3 grade Celsius.

În perioada următoare, în săptămâna 7 – 14 decembrie, vremea se va schimba radical, soarele rămâne pe cer, însă temperaturile scad brusc. Potrivit prognozei meteo actualizate, prima ninsoare în București va avea loc pe data de 14 decembrie. Cerul va fi înorat, iar temperatura maximă va fi de 5 grade Celsius, iar cea minimă se va înregistra în jurul valorii de -6 grade Celsius.

Până la finalul lunii decembrie, în perioada 15 – 21 decembrie, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor 8 – 1 grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 0 și – 7 grade Celsius. Începând cu finalul lunii, temperaturile vor începe să scadă drastic.

