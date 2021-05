Meteorologii au anunțat cod portocaliu de ploi abundente în Constanța și Tulcea! Aproape toată România se află sub cod galben

Aproape toată România se va afla sub cod galben de instabilitate atmosferică în zilele următoare. Iar Constanța și Tulcea, meteorologii au anunțat că sunt sub cod portocaliu. În plus, au fost emise două avertizări de vreme severă: până mâine seară vor fi fenomene de instabilitate atmosferică și ploi abundente în majoritatea regiunilor. De asemenea, vremea va fi răcoroasă la început de iunie.

Potrivit reprezentanților de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), codul portocaliu pentru Constanța și Tulcea a intrat în vigoare la ora 15:00 și este valabil până mâine seară, la ora 21:00. În județul Tulcea și în zona costieră a județului Constanța va ploua abundent și se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 50…70 l/mp, potrivit meteorologilor.

Codul galben a intrat și el în vigoare, însă, la orele prânzului și, după cum puteți remarca în imaginea de mai jos, vizează aproape toată țara. Oficialii ANM au spus că mâine seară, la ora 21:00, vor fi ploi însemnte cantitativ și instabilitate atmosferică temporar accentuată.

Nu rata: Prognoza meteo. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării

Conform meteorologilor, în Dobrogea, în estul și nord-estul Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei va ploua însemnat cantitativ. În Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul și nord-vestul Munteniei, precum și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25…30 l/mp și, pe arii restrânse, 40…50 l/mp. Temperaturile maxime se vor situa între 14 grade în nordul Moldovei și cel mult 22 de grade în sudul Olteniei.

În București, va ploua pe parcursul zilei. Cantitățile de apă ar putea trece de 20 de l/mp, iar temperatura maximă se va opri la 16 grade.

Citește și: Raed Arafat, anunţ urgent pentru românii care NU s-au vaccinat împotriva noului coronavirus

Sursa foto principală: freepik.com