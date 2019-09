Metoda “benzina” a lăsat rapid un bărbat fără 200 de lei. Cum procedează indivizii

După cunoscuta metodă ”accidentul”, puşăriaşii au adoptat mai nou metoda ”benzina”. Alexandru Petrescu, în vârstă de 60 de ani, afost păcălit de un pușcăriaș, care l-a lăsat rapid fără 200 de lei. Individul, care se află după gratii, se dăduse drept angajat al unei benzinării care are de vânzare combustibil ieftin.

Alexandru, din localitatea prahoveană Păuleşti, se află printre victimele acestor infractori. ”Pe 11 septembrie, în jurul orei 16.20, am fost căutat de un bărbat care a spus că mă sună din partea vecinului Costică. Şi că este angajat la Mol şi că a acumulat din partea firmei bonusuri de benzină cam de 100-200 litri şi că o vinde cu 4 lei/ litru, chiar de la pompă. Iar dacă vreau mă aşteaptă să vin repede pe strada Poştei, nr. 62, că în 30 de minute iese din tură. Am dat girul şi am pornit către chilipir! Pe drum, când îmi mai lipseau 100 m până la staţie, alt telefon, de data aceasta numărul era ascuns.