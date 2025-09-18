Michelle Obama a ajuns în România. Cum s-a prezentat fosta Primă Doamnă a Americii la evenimentul din București

Michelle Obama a ajuns în România și a urcat pe scena evenimentului Impact Bucharest. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii a oferit sfaturi importante în domeniul leadership-ului. Participanții au ajuns la conferință cu mai multe ore înainte și au stat la o coadă imensă pentru a o vedea pe soția lui Barack Obama. Află, în articol, toate detaliile!

În perioada 17-18 septembrie, în Capitală, se desfășoară Impact Bucharest – un eveniment de amploare, care reunește lideri din business, tehnologie, administrație și media. În acest an, sunt așteptați aproximativ 2.000 de participanți din țări precum Bulgaria, Serbia, Croația, Albania, Polonia și altele. Invitatul principal al conferințelor susținute este Michelle Obama, care a urcat deja pe scenă.

Ce a transmis Michelle Obama pe scena de la București

Michelle Obama a sosit pentru prima dată în România pentru a participa la un eveniment de mare amploare. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii s-a făcut remarcată la nivel internațional pentru că a atins subiecte importante, precum educația, leadership-ul și susținerea femeilor.

De asemenea, soția lui Barack Obama este autoare de bestseller-uri, gazdă de podcasturi și producătoare de emisiuni TV. Ținând cont de notorietatea sa, a fost invitat special la București. Michelle Obama a urcat deja pe scenă și a cucerit publicul prin discursul său.

„Unul dintre cele mai importante lucruri în leadership este atât experiența, cât și expunerea, dar și bunul simț. Unul dintre factorii principali care m-au ajutat să ajung la Casa Albă a fost experiența pe care am acumulat-o prin muncă. Mulți oameni mă cunosc ca Primă-doamnă, la Casa Albă, dar am avut o viață întreagă înainte de asta. Am urmat cursurile unei Facultăți de Drept, am lucrat în administrație, în dezvoltare și într-un ONG. Știi că se spune că lumea stă pe umerii uriașilor. Și chiar sunt oameni uriași. Eu îi am pe părinții mei, fără ei nu eram aici”, a spus Michelle Obama, potrivit Hotnews.

Michelle Obama a ținut să sublinieze că nu totul se rezumă la bani. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii i-a îndemnat pe participanți să îi ajute pe cei tineri, dacă se află într-o poziție care le permite acest lucru.

„Aceasta este o conferință de leadership renumită. Așa că, dacă sunteți în această sală, asta înseamnă că ați avut un avantaj. Sunteți într-o poziție din care puteți ajuta pe cineva mai tânăr. Și cred că acesta este scopul nostru. Nu este vorba doar despre a face bani. Banii sunt buni, să nu fiu înțeleasă greșit: să câștigi bani, să poți să le oferi lucruri copiilor și nepoților tăi, să avem business-uri. Dar dacă ai noștri copii nu sunt sănătoși, dacă nu facem această muncă pentru a le prioritiza viitorul, dacă nu îi pregătim să devină oameni buni și onești, care să influențeze lumea la rândul lor, dacă nu îi tratăm pe toți copiii ca și cum ar fi ai noștri, atunci greșim undeva. Pentru copiii noștri e important ce lăsăm”, a adăugat soția lui Barack Obama.

