Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul

Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul

De: Alina Drăgan 29/11/2025 | 10:18
Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul
Michele Obama divorțează în secret de Barack?! /Foto: Profimedia

În ultima perioadă, Michelle Obama este în centrul atenției. Aceasta a bifat o transformare fizică, a dat jos mai multe kilograme, iar asta a dat naștere la numeroase speculații. Printre acestea, au apărut, din nou, zvonurile despre divorț.

Michelle Obama a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce a apărut vizibil mai suplă într-o ședință foto realizată recent de Annie Leibovitz. Ei bine, imaginile au realimentat speculațiile, iar Michelle Obama a fost pusă sub lupă – de la procesul ei de slăbire, până la starea căsniciei, viața acesteia a fost disecată de către internauți.

Michelle Obama divorțează în secret de Barack?!

Așa cum spuneam, fosta Primă Doamnă, în vârstă de 61 de ani, a participat recent la o ședință foto, iar imaginile cu ea au stârnit numeroase reacții. Inițial, accentul a căzut pe silueta acesteia. Ea a reușit să dea jos câteva kilograme în plus, iar transformarea nu a trecut neobservată.

Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre...
TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt
TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra...

După ce au văzut fotografiile, internauții au dat imediat drumul la speculații și au spus că silueta lui Michelle Obama arată ca și cum ar fi folosit medicamente pentru slăbit.

„Aveți vreo idee cum a reușit Michelle Obama să slăbească atât de mult la 61 de ani, o vârstă la care e oricum dificil pentru o femeie să piardă în greutate?”; „Da, arată ca cineva care folosește Ozempic”, au spus unii internauți.

De asemenea, alții au pus transformarea acesteia pe baza zvonurilor legate de divorț. A fost speculat faptul că Michelle Obam a slăbit pentru a îi arăta partenerului ce pierde.

„Michelle afișează un ‘revenge body’ – îi arată lui Barack ce pierde și arată lumii că este pregătită să meargă mai departe și chiar să se întoarcă în lumea întâlnirilor. Și chiar dacă ar fi folosit Ozempic, ce contează? Jumătate din Hollywood face același lucru”, a mai spus un alt internaut.

Zvonurile despre un divorț planează de ceva timp, însă surse apropiate familiei Obama au respins speculațiile, afirmând că sunt simple exagerări din mediul online.

„Oamenii sunt în stare să inventeze povești pornind de la o singură fotografie. Michelle este concentrată pe munca ei și pe starea ei de bine – atât”, a declarat una dintre surse.

După zvonurile divorțului, Barack și Michelle Obama au recunoscut: „A fost o perioadă foarte grea”

Numele lui Barack Obama, menționat în procesul lui P. Diddy! Dezvăluiri HALUCINANTE legate de substanțe interzise

Tags:
Iți recomandăm
Speculații de amantlâc la nivel înalt! JD Vance, acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk: ”Cea mai perfectă poveste”
Showbiz internațional
Speculații de amantlâc la nivel înalt! JD Vance, acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk: ”Cea…
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Showbiz internațional
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub...
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa
Gandul.ro
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?”
Adevarul
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă...
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de...
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
Digi 24
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează
Digi24
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai puțin periculoase localități din toată Europa
Gandul.ro
Cel mai sigur și liniștit oraș din România în 2025. E una dintre cele mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 2 alimente pe care trebuie să le consumi înainte de somn. Te vor ajuta să dormi
Cele 2 alimente pe care trebuie să le consumi înainte de somn. Te vor ajuta să dormi
Test de inteligență | Identificați cele 3 diferențe dintre cele două prezentatoare ale rubricii ...
Test de inteligență | Identificați cele 3 diferențe dintre cele două prezentatoare ale rubricii Meteo
Mii de avioane au fost blocate la sol! E alertă în lumea întreagă
Mii de avioane au fost blocate la sol! E alertă în lumea întreagă
BANCUL ZILEI | Cum se scrie cuvântul „alcool”, de fapt
BANCUL ZILEI | Cum se scrie cuvântul „alcool”, de fapt
Cele 3 zodii care își vor rescrie destinul! Se întâmplă de pe 1 decembrie 2025
Cele 3 zodii care își vor rescrie destinul! Se întâmplă de pe 1 decembrie 2025
Ispita Cristina, cel mai mare fail chiar de ziua ei! Cum au reacționat fanii când au văzut-o mâncând ...
Ispita Cristina, cel mai mare fail chiar de ziua ei! Cum au reacționat fanii când au văzut-o mâncând tort de pe jos
Vezi toate știrile
×