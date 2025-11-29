Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul

În ultima perioadă, Michelle Obama este în centrul atenției. Aceasta a bifat o transformare fizică, a dat jos mai multe kilograme, iar asta a dat naștere la numeroase speculații. Printre acestea, au apărut, din nou, zvonurile despre divorț.

Michelle Obama a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce a apărut vizibil mai suplă într-o ședință foto realizată recent de Annie Leibovitz. Ei bine, imaginile au realimentat speculațiile, iar Michelle Obama a fost pusă sub lupă – de la procesul ei de slăbire, până la starea căsniciei, viața acesteia a fost disecată de către internauți.

Michelle Obama divorțează în secret de Barack?!

Așa cum spuneam, fosta Primă Doamnă, în vârstă de 61 de ani, a participat recent la o ședință foto, iar imaginile cu ea au stârnit numeroase reacții. Inițial, accentul a căzut pe silueta acesteia. Ea a reușit să dea jos câteva kilograme în plus, iar transformarea nu a trecut neobservată.

După ce au văzut fotografiile, internauții au dat imediat drumul la speculații și au spus că silueta lui Michelle Obama arată ca și cum ar fi folosit medicamente pentru slăbit.

„Aveți vreo idee cum a reușit Michelle Obama să slăbească atât de mult la 61 de ani, o vârstă la care e oricum dificil pentru o femeie să piardă în greutate?”; „Da, arată ca cineva care folosește Ozempic”, au spus unii internauți.

De asemenea, alții au pus transformarea acesteia pe baza zvonurilor legate de divorț. A fost speculat faptul că Michelle Obam a slăbit pentru a îi arăta partenerului ce pierde.

„Michelle afișează un ‘revenge body’ – îi arată lui Barack ce pierde și arată lumii că este pregătită să meargă mai departe și chiar să se întoarcă în lumea întâlnirilor. Și chiar dacă ar fi folosit Ozempic, ce contează? Jumătate din Hollywood face același lucru”, a mai spus un alt internaut.

Zvonurile despre un divorț planează de ceva timp, însă surse apropiate familiei Obama au respins speculațiile, afirmând că sunt simple exagerări din mediul online.

„Oamenii sunt în stare să inventeze povești pornind de la o singură fotografie. Michelle este concentrată pe munca ei și pe starea ei de bine – atât”, a declarat una dintre surse.

După zvonurile divorțului, Barack și Michelle Obama au recunoscut: „A fost o perioadă foarte grea”

