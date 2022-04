Gabriela Prisăcariu face legea la ea în casă! Soția lui Dani Oțil și-a lăsat partenerul în rol de bonă, acasă cu copilul, iar ea a plecat în club la distracție. CANCAN.RO v-a prezentat în exclusivitate imaginile cu Gabriela, iar articolul a stârnit furia soției ”micuțului prezentator”. Revoltată, blonda declară că este absolut normal să iasă la distracție, iar soțul să stea acasă cu copilul. Mai mult, Gabriela se arată foarte deranjată de faptul că ”micuțul prezentator” pleacă la curse, iar ea rămâne acasă. Să fie acesta un prim semn de nemulțumire din partea dominantei soții a „matinalului”?

Toată lumea s-a întrebat dacă Gabriela Prisăcariu divorțează de Dani Oțil. Celor doi le-au bubuit conturile de Instagram cu întrebări. Toate pe această temă. Motivul? Blonda a ieșit în club, la distracție, iar ”micuțul prezentator” a rămas acasă. Acesta a stat cu copilul, pe post de bonă. Deși internauții au fost uimiți de acest episod, Gabriela a arătat că în casa ei cânta găina, și nu cocoșul, așa că a adus lămuriri pe Instagram, unde a postat un Story.

„Nu ne mai salvează nimeni și nimic! Citesc astăzi un articol cum că am ieșit în club, în timp ce «micuțul prezentator» – credeți-mă, nu este micuț deloc, dacă mă înțelegeți ce zic – a stat «bonă» și foarte ironic spus. Unu, ce e greșit în a sta tatăl cu copilul în timp ce mama, nu știu, muncește sau iese, pur și simplu, să se distreze? În plus, nu am văzut niciun articol în care să scrie «Dani a fost la curse, în timp ce Gabriela a stat acasă bonă». De ce? Ce e asta? Discriminare sau ce? Nu ne mai facem bine deloc!”

O deranjează cursele ”micuțului prezentator”?

Soția lui Dani Oțil s-a plâns fanilor de pe Instagram că nimeni nu scrie articole despre faptul că „micuțul prezentator” (despre care ea a ținut neapărat să menționeze că nu este deloc micuț, în ciuda poreclei pusă de oamenii din showbiz) participă la curse și ea rămâne bonă.

Blondei nu i se pare normal să se facă astfel de „discriminări”. Urmăritorii prezentatorului TV știu însă că Dani Oțil este atras de curse și că iubește să piloteze pe trasee pe care concurau idolii săi din copilărie. Deși este una dintre cele mai mari pasiuni ale lui Dani, se pare că soția nu prea este de acord cu această activitate, mai ales dacă ea trebuie să stea acasă.

