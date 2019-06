Micutzu face bani pe bandă rulantă! Ce bolid și-a cumpărat Cosmin Nedelcu și ce numere de înmatriculare are

Unul dintre cei mai de succes actori de stand up comedy din România și-a cumpărat o mașină pe mărimea și valoarea lui, ar putea spune.

Numerele de stand up pe care Cosmin nedelcu le ține, fie în cluburi mici, fie la Sala Palatului, sunt întotdeauna sold out! Umorul lui are un succes nebun la public, iar acum a venit vremea să culeagă laurii… sau mai bine zis banii.

Micutzu, cum îș știe de fapt toată lumea, trăiește nu doar lejer din această activitate, dar chiar a reușit să-și facă și un moft, o dorință pe care o avea de multă vreme. Și-anume să-și cumpere o mașină mai mare, mai elegantă și mai puternică.

Așa că a ales un BMW X5, perfect pentru mărimea și valoarea lui!

Cum arată micuța lui Micutzu

Micutzu, așa cum este cunocut simpaticul comedian, are o iubită tânără! Moldoveanca i-a furat inima lui Cosmin Nedelcu, iar cei doi par că se potrivesc de minune. Bruneta este statură și cu două capete mai mică decât el.

Dumitrița, de profesie inginer, este din Chișinău. Moldoveanca este iubita lui Cosmin Nedelcu, zis Micutzu, unul dintre cei mai importanți actori de stand-up comedy de la noi din țară. Cei doi sunt împreună de anul trecut, dar nu toți fanii lui o cunoșteau pe frumoasa brunetă. (VEZI ȘI: SMILEY A RĂMAS FĂRĂ CUVINTE! MICUTZU I-A DEZVĂLUIT CEL MAI RUȘINOS SECRET AL SĂU)

El a prezentat-o lumii întregi în urmă cu câteva luni. Dumitrița și Micutzu se implică în tot felul de activități caritabile, potrivit paginilor lor de socializare, și par că au foarte multe lucruri în comun. Dumitrița participă la aproape toate show-urile umoristului, iar cei doi se plimbă în străinătate ori de câte ori au ocazia.