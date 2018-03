Mihaela Borcea a fost operate joi de urgență, la un spital din Austria. Fosta soție a lui Cristian Borcea avea problem la un picior, după o accidentare suferită în urmă cu mai mult timp la schi.

Din cauza durerilor care nu o mai lăsau, afacerista a fost nevoită să se lase pe mâna medicilor. Se pare că operaţia a reuşit, iar Mihaela Borcea aşteaptă să vadă că şi vindecarea va fi una de success, anunță spynews.

„Eu am trecut prin foarte multe! Mercurul a făcut ravagii în corpul meu, dar nu vreau să mă victimizez. Sunt sănătoasă şi puternică! Am fost cu copiii la schi şi am schiat şi eu, deşi am din nou o problemă, o ruptură de ligament,” declara în urmă cu câteva luni Mihaela Borcea, în emisiunea lui Capatos.

Nu este singura problem medicală pe care o are Mihaela Borcea. Timp de jumătate de an, ea s-a luptat cu o intoxicație cu mercur, la fel ca și Cristian Borcea. A cheltuit mulți bani pentru tratamentele la care a fost nevoită să fie supusă.