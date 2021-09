Mihaela Rădulescu, în brațele unui bărbat celebru de la Hollywood. Care a fost reacția lui Felix Baumgartner, iubitul prezentatoarei TV | FOTO

Mihaela Rădulescu nu ratează nicio ocazie să-l însoțească pe iubitul ei, Felix Baumgartner, la evenimentele unde pilotul este invitat constant. Acolo, prezentatoarea TV se întâlnește cu multe personalități, iar partenerul ei are rol de fotograf.

La ultimul eveniment, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner s-au întreținut, preț de câteva minute, cu Jason Momoa, cunoscut pentru rolul lui Khal Drago, din Game of Thrones, dar și după cel din Aquaman. Cuplul a fost invitat la Goodwood Revival, un festival care are loc în fiecare an, în septembrie, în Marea Britanie.

La eveniment sunt expuse mașini de epocă și motociclete, pe care orice colecționar le-ar dori. În acest an, printre invitați s-a aflat și Jason Momoa. Mihaela Rădulescu nu a ratat ocazia și s-a fotografiat cu actorul în vârstă de 42 de ani. Felix Baumgartner a fost cel care a făcut poza.

Mihaela Rădulescu, impresionată de întâlnirea cu Jason Momoa. “Moment neprețuit!”

Foarte mândă, Mihaela Rădulescu a urcat imaginea pe Instagram. Lângă ea a scris un mesaj de mulțumire pentru Felix Baumgartner, care i-a facilitat întâlnirea cu Jason Momoa, celebrul actor de la Hollywood.

“@goodwoodrevival momente de genul acesta… Întâlnire @prideofgypsies (da, “Aquaman” Jason Momoa și acum Cooper din “Sweet girl) au fost… magice. Acest actor imens, fermecător, fierbinte, talentat se naște în aceeași zi ca și fiul meu – așa că nu am putut rezista să nu-i cer să facem o fotografie împreună. Mamele nebune o fac :). @officialayans – asta este pentru tine. Mulțumesc @charlie__march , mulțumesc Jason și … @therealfelixbaumgartner, pentru că m-ai lăsat să am momentul meu de fan. Au avut loc o mulțime de momente neprețuite, cu povești minunate @goodwood #reviveandthrive #superstar #jasonmomoa #felixbaumgartner #nickmason #aloha #mahalo #goodwoodrevival #hollywood vine la #goodwood”, a scris Mihaela Rădulescu în dreptul fotografiei în care apare alături de Jason Momoa.

La Goodwood Revival, Mihaela Rădulescu a făcut furori cu țina sa, una asemănătoare cu cele ale actorilor din serialul Peaky Blinders.