Mihaela Rădulescu nu renunță la sport nici măcar în munți: ”Le-am cerut colegilor să amenajeze o minisală pentru mine”

Mihaela Rădulescu prezintă reality-showul ”Ferma” și timp de trei luni va sta departe de casă și de cei dragi. Însă nu va sta departe și de sala de sport!

Mihaela a mutat un dressing întreg din vila ei de pe coasta Mării Mediterane în cele șapte valize mari pe care le-a cărat cu ea în România, pentru cele 80 de zile de filmare la noul sezon al emisiunii ”Ferma”. Vedeta a dat rochiile și accesoriile elegante pe cizme, bocanci, pulovere și geci groase. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MARIN ȘI MIHAELA RĂDULESCU, DIN SCANDAL ÎN SCANDAL! CE VORBE ACIDE ȘI-AU ARUNCAT ÎN 6 SITUAȚII DELICATE)

Ei bine, în timpul șederii sale în munți, Mihaela Rădulescu se va delecta cu bunătăți tradiționale pe care e greu să le refuzi! Însă prezentatoarea TV nu-și face griji din cauza unor posibile kilograme în plus deoarece colegii ei s-au amenajat o minisală de sport chiar în creierii munților.

”Recunosc cinstit că mi-a fost poftă de mâncare românească, așa că am gustat din toate, dar am o măsură. Țin prea mult la sănătate și condiție fizică, așa că primul lucru pe care l-am cerut colegilor din PRO TV pentru cele 3 luni de muncă a fost… amenajarea unei minisăli de sport pentru mine. S-au organizat imediat și am tot ce-mi trebuie. În fiecare dimineață, înainte de orice, îmi fac programul personal și apoi… viața e frumoasă, chiar și în condiții extreme!”, a mărturisit Mihaela Rădulescu pentru libertatea.ro.

Felix Baumgartner, sacrificii pentru Mihaela Rădulescu

Mihaela Rădulescu s-a adaptat rapid condițiilor de trai din munți! Mai greu însă o să-i fie să nu fie alături de fiul și iubitul ei atât de mult timp. Dar… Felix Baumgartner este dispus să facă sacrificii pentru a-și vedea iubita așa că va veni la filmări! (VEZI ȘI: DIVA, TOT DIVĂ! CUM S-A PREZENTAT MIHAELA RĂDULESCU ÎN PRIMA ZI DE FILMĂRI LA „FERMA” DE LA PRO TV)

”E un love story aproape cinematografic, mai ales că e chiar o poveste atipică: nu locuim într-o singură casă, ci în două, locuim în țări diferite, dar nimic nu ne-a încurcat să rămânem împreună de aproape cinci ani. Ne-am programat viețile în așa fel încât să nu treacă mai mult de două săptămâni fără să ne vedem, dar și petrecem tot mai mult timp împreună, fie acasă, fie prin lume. E altfel, e ce ne place, e după regulile noastre, chiar un pic neconvenționale, dar e o iubire minunată și puternică.

Am bătut planeta împreună, am asistat la evenimente și momente unice din lumea lui și sunt recunoscătoare că îmi împart viața cu un bărbat grozav, care știe să mă facă fericită și pe care ador să-l fac fericit. I-am fost alături în atâtea situații importante pentru el, iar acum a venit rândul lui să mă susțină în nouă mea emisiune de la PRO TV, unde trebuie să stau departe de casă trei luni. Păi, cum să nu-l iubesc și cum să nu mă simt iubită, dacă vine să mă vadă la filmări, în România, de peste mari și țări, în creierii unor munți la care se ajunge greu, mai ales cu zăpada asta nemiloasă ? Așa e la noi. E altfel. E extrem. E frumos.”, a spus Mihaela Rădulescu pentru unica.ro.