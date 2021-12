Mihaela Rădulescu, reacţie fabuloasă după ce a văzut că Andreea Marin a câştigat Masked Singer: „Nu pot să cred”

Finala emsiunii ”Masked Singer România”, sezonul 2, a avut loc aseară, 9 decembrie, la PRO TV. Cea care a câștigat marele trofeu a fost Andreea Marin, care s-a ascuns sub masca Muma Pădurii. Detectivii au fost surprinși să o vadă, în special Mihaela Rădulescu.

Aceasta a avut o reacție absolut fabuloasă, atunci când a realizat cine s-a ascuns sub masca Muma Pădurii. „Nu, nu pot să cred așa ceva. Deci nu cred. Șapte ediții am zis că e bărbat, după care m-am prins că nu e. În șapte ediții m-ai păcălit. Ne-ai păcălit pe toți… am fost toți în toate direcțiile”, a spus jurata Masked Singer.

Mai mult decât atât, Mihaela Rădulescu a postat pe Instastory câteva cuvinte despre succesul Andreei Marin, dar și o poză în care cele două dive se îmbrățișează. ”Muma Pădurii, un rol greu, o asumare totală și o interpretare impecabilă! Well done, Andreea!”,

Imediat după mult așteptata demascare, Pavel Bartoș a întrebat-o pe celebra prezentatoare TV: ”Care a fost momentul cel mai haios sub acea mască?”.

”A fost onorant faptul că v-ați gândit la un mare actor sau la o mare actriță. Dificil a fost să fac vocea asta masculină sau să nu vorbesc moldovenește. Inna a fost pe aproape, de când a zis că mă urmărește pe Instagram, cu grădina… de atunci n-am mai postat nimic”, a spus Andreea Marin la PRO TV.

Violeta nu a știut la ce proiect lucrează mama ei

Andreea Marin a mai dezvăluit în cadrul emisiunii că nici familia ei nu a știut că ea e Muma Pădurii la „Masked Singer România”, sezonul 2. Nu i-a spus nici fiicei Violeta, nici lui Adrian Brâncoveanu, iubitul ei. ”Nu există, nu puteam să risc așa ceva. Nimic, nimic. Și îmi cer scuze față de Violeta și față de partenerul meu de viață, n-am putut să le zic adevărul. Ei știau că fac un proiect special”, a mai adăugat Andreea Marin.

Ce spune Andreea Marin despre Muma Pădurii

Într-un interviu pentru tvmania.ro, Andreea Marin a făcut dezvăluiri despre întreaga experiență. „Eu am provocat această transformare, să fiu sinceră! Propunerea inițială a echipei emisiunii era ca eu să îmbrac un costum mult mai… pașnic. Un personaj mult mai simpatic, fără a avea în spate bagajul pe care îl are Muma Pădurii – nu e prea frumoasă, nu-ți vine s-o iei de nevastă, îți inspiră teamă, pare rea, corpul ei nu e deloc atrăgător, și totuși… am făcut același lucru pe care am îndrăznit să îl propun și atunci când tot PRO TV mi-a dat pe mână un rol pozitiv în „Ho Ho Ho 2”, vă amintiți?

Doar că eu am spus NU acelui personaj care avea prea multe în comun cu mine, cea din viața reală. Provocarea adevărată este să reușești să intri în pielea unui personaj opus ție, negativ, care inspiră teama chiar, cum e Muma Pădurii, vrăjitoarea din basmele românești, și să o faci iubită, să arăți că poate avea talent în ciuda aparențelor, că poate avea umor, dar și vulnerabilități care o aduc aproape de oameni, că poate cânta și dansa într-un mod neașteptat, hâtru, haios, tocmai prin antiteza apariției sale față de istoria pe care o știm din povești.

Un personaj ca acesta atrage atenția altfel dacă e bine interpretat, nu e ușor de uitat, are resurse nebănuite, nu plictisește, se reinventează mereu, spre surprinderea publicului. Și o necesitate a acestui format TV era să păstrezi misterul. Știam că a mă îndepărta de ceea ce oamenii sunt obișnuiți să vadă în mine înseamnă o șansă în plus pentru personajul meu de a ajunge cât mai aproape de finală, dar recunosc, deși sunt o fire competitivă, nu mă așteptam chiar să câștig”, a povestit Andreea Marin.

