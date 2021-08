În data de 3 august, prezentatoarea TV Mihaela Rădulescu a împlinit vârsta de 52 de ani. Ziua de naștere și-a petrecut-o alături de oamenii dragi ei, și anume partenerul său de viață, Felix Baumgartner, dar și fiul ei.

Nu zici că are 52 de ani! Mihaela Rădulescu a știut întotdeauna cum să aibă o imagine impecabilă în fața celorlalți și în fața publicului. Prezentatoarea TV este iubită și apreciată de multe persoane, iar cu ocazia zilei sale de naștere, Mihaela Rădulescu a petrecut timp de calitate alături de persoanele dragi ei: Felix Baumgartner și fiul. Chiar dacă de-a lungul timpului s-a speculat în presă că relația dintre cei doi nu ar fi chiar „roz”, prezentatoarea TV a demonstrat contrariul. Dovada stă în imaginile de pe rețelele de socializare și cuvintele frumoase, de laudă, pe care le are la adresa persoanelor la care ține.

”Mulțumesc din toată inima pentru party-ul pe Story, n-am apucat să văd și să repostez chiar tot, mă uit mâine la restul de mesaje♥️ . Azi am vrut să …SIMT. Să mă bucur de copil, de bărbat și… de prietenii care mi-au trimis flori, urări faine și atâtea gânduri bune. Ador să am casa plină de flori albe…, iubesc să am oamenii dragi lângă mine, mi-e dor de mor de cei din familie care-s prin prea multe țări…, dar i-am simțit, auzit și pupat pe toți, chiar și de la distanță. M-au bucurat mult toate semnele de drag de la colegii mei de la Pro, de la @maskedsingerromania, de la foști colegi și de la oameni pe care nu i-am văzut de ani buni… Am avut o zi frumoasă, am trăit-o din plin, am răspuns mai puțin la telefon și mult mai mult la… zâmbetele de la @officialayans și @therealfelixbaumgartner . Am TRĂIT o zi minunată. Vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la zâmbetul meu de azi… și de fiecare zi, când se întâmplă să fiu fericită, sănătoasă și iubită. Ca-n urările voastre. ?♥️?”, este mesajul scris de Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.

Mihaela Rădulescu, declarații despre despărțirea de Felix

Sătulă să citească în presă articole referitoare la despărțirea de Felix Baumgartner, la finalul anului 2020, Mihaela Rădulescu a răbufnit și a făcut un comentariu pe marginea acestui subiect. Potrivit declarațiilor făcute, prezentatoarea TV nu are de gând să ofere prea multe declarații despre relația de iubire pe care o trăiește cu Felix. „De șase ani, de la prima lună ne tot desparte lumea. De la începutul relației, toată presa din România a căutat ceva. Dacă făcea Felix vreo poză cu o fată, fan, gata… era noua iubită. Dacă făceam eu poză cu vreunul, gata era noul iubit. Am constatat că este mult mai bine să dau cât mai puține amănunte, pentru că orice aș da e tot ca ei. Nu văd efortul pentru care aș spune, când văd că pe noi ne desparte cineva cel puțin o dată pe lună. Oamenii preferă să speculeze nefericirea și despărțirea decât să se bucure de fericirea altcuiva”, a spus acum ceva vreme vedeta pentru viva.ro.

sursă foto: arhivă CANCAN