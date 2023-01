Mihaela Rădulescu, trup de invidiat! Ce face pentru a se menține în formă: „Țin cont de lucrurile astea”

Mihaela Rădulescu se menține top! Vedeta arată absolut impecabil la 53 de ani, iar silueta sa este de invidiat. Multe dintre femei își doresc să arate ca ea, iar misterul a fost deslușit chiar de vedetă. Cum reușește să se mențină în formă? A mărturisit totul, în cadrul unui interviu.

Mihaela Rădulescu atrage toate privirile cu silueta ei. Trupul parcă tras prin inel, atitudinea puternică și feminină și chipul angelic reprezintă atuuri care o fac să fie invidiată de majoritatea doamnelor și domnișoarelor. La 53 de ani, Mihaela Rădulescu este într-o formă de zile mari, iar multă lume s-a întrebat la ce trucuri apelează vedeta pentru a arăta așa bine.

Cum se menține în formă Mihaela Rădulescu

Vedeta susține că pentru a arăta impecabil nu consumă niciodată alcool, face mișcare aproape zilnic și nu mănâncă sărat seara pentru a nu se trezi cu fața umflată.

„Eu nu beau alcool niciodată, iar asta din start te menține bine. Sport fac aproape zilnic. Sunt zile în care nu am chef sau nu am timp, dar la două-trei zile tot fac ceva sport. În perioada de filmare am un regim controlat de mâncare. Nu mănânc sărat seara ca să nu mă trezesc umflată la față. Țin cont de lucrurile astea. Încerc să nu mănânc mai mult decât este cazul. Încerc să mănânc mai sănătos decât de obicei”, a declarat Mihaela Rădulescu, pentru Viva!.

Ce spune Mihaela Rădulescu despre operațiile estetice

Cât despre operațiile estetice, Mihaela Rădulescu fost întotdeauna sinceră în ceea ce priveşte acest subiect. Vedeta susține că se simte bine în pielea ei, chiar dacă oamenii au criticat-o de-a lungul timpului că a exagerat cu intervențiile pe partea de estetică.

„Nu mă interesează că sunt criticată pentru operațiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus și pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecții intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a știut toată țara. Deci, ceea ce am simțit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviință să dau explicații suplimentare.

Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească și să inventeze operații care n-au existat, aia înseamnă deja răutate și prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi și spre binele nostru. Și le fac de câte ori o să am chef”, spus aceasta pentru sursa menționată anterior.