Mihai Bendeac, dezvăluiri sincere despre problemele cu tatăl său: „Atenție! Aveam 16 ani”

Mihai Bendeac, în vârstă de 39 de ani, este unul dintre cei mai apreciați actori români. Vedeta de la Antena 1 şi-a dorit enorm să reuşească în acest domeniu, iar pentru asta a muncit din greu. Alături de el a fost familia, însă nu toţi cei apropiaţi au fost încântaţi de alegerea pe care a făcut-o. Tatăl său i-a interzis să urmeze această meserie. Bendeac a făcut dezvăluiri sincere despre acel moment.

Este cunoscut de o țară întreagă pentru rolurile sale din filme, dar mai ales din serialele de televiziune. Este iubit, apreciat şi un model pentru mulţi tineri. Mihai Bendeac a muncit foarte mult pentru numele său, iar drumul spre succes nu a fost deloc uşor.

Spre deosebire de mama lui, care l-a susținut în carieră, tatăl său nu a fost deloc fericit cu alegerea pe care fiul său a făcut-o. În cartea sa, Mihai a povestit un moment care a reuşit să îl marcheze.

„Când am avut revelația absolută și am știut că eu urmează să fiu actor, regizor, scenarist și, în principiu, orice are legătură cu acest domeniu, tata a avut o reacție negativă. Chiar îmi aduc aminte că într-o seară, butona telecomanda. Eu eram la mine în cameră și scriam scheciuri de televiziune… Atenție! Aveam 16 ani. Și nu făceam asta decât dintr-o pasiune răvășitoare. Nu aveam posibilitatea de a le filma.

Nu exista youtube-ul, nu exista conceptul de vlogging… Cum butona el telecomanda, a nimerit peste un reportaj pe TVR 2, asta îmi aduc aminte perfect. Reportaj realizat într-un cămin studențesc, unde niște studenți la actorie trăiau în condiții extrem de precare. În reportaj, printre altele, se tot revenea la situația salarială a actorilor de teatru, la condiția lor socială și, per total, concluzia era că actorii, altminteri tributari pasiunii lor, sunt cumva damnați, condamnați la o viață trăită în sărăcie. Tata m-a chemat să văd reportajul respectiv, spunându-mi: ‘Asta vrei tu să trăiești?! Iubindu-mă enorm, el încerca să mă convingă să renunț la ceea îmi propusesem, pentru că în ceea ce își proiecta mintal legat de viitorul meu, dragostea îl împingea spre o gândire pragmatică…”, scrie Mihai Beandeac în cartea sa intitulată „Jurnalul unui burlac”.

Mihai Bendeac, mândru de mama lui. “Sună pacienții seara, înainte să se culce”

De profesie asistentă medicală, Emilia Bendeac și-a deschis în urmă cu mai bine de un deceniu un cabinet stomatologic în sectorul 2 al Bucureștiului. Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, actorul a dezvăluit că mama lui muncește enorm pentru a ține pe picioare afacerea.

“Da! Este un medic acolo, Anca Pintea, care are și cabinetul ei, dar lucrează și pentru cabinetul mamei mele și este medicul meu de ani și ani. Pe Bulevardul Chișinău este cabinetul, și mama, săraca, a albit de cât timp există cabinetul respectiv pentru că ea întotdeauna a trăit cu această chestie în minte: Doamne, dacă se întâmplă vreodată ceva aici, toată lumea o să știe că sunt mama lui Mihai. Cât a muncit copilul ăsta toată viața să îi stric eu imaginea. Maică-mea sună pacienții seara, înainte să se culce. E foarte, foarte tare”, a mai precizat Mihai Bendeac.