Mihai Bendeac, la Antena 1 în 2025. Asta e știrea anului în mass-media: „Creier, bă, creier”

Bombă în televiziune! Mihai Bendeac revine pe micul ecran, iar toate indiciile duc către o împăcare surprinzătoare cu Antena 1. După ce în 2022 a părăsit brusc postul de televiziune, în urma unor neînțelegeri și chiar a unui proces civil intentat de Antena Group, actorul pare pregătit să revină acolo unde și-a construit o mare parte din carieră.

Deși Bendeac nu a făcut un anunț oficial, un promo recent difuzat de Antena 1, în care apare și el, sugerează că actorul se întoarce la televiziunea cu care a avut un trecut zbuciumat. Aceasta ar fi una dintre cele mai mari surprize ale anului în media, mai ales având în vedere circumstanțele plecării sale.

În urmă cu trei ani, Mihai Bendeac a renunțat la rolul de jurat la iUmor după 13 sezoane, iar despărțirea nu a fost deloc una amiabilă. S-au vehiculat mai multe motive, printre care un conflict cu echipa de producție, iar ulterior a fost acționat în instanță de Antena Group pentru drepturi de autor și drepturi conexe.

Cu toate acestea, la finalul anului trecut, actorul a lăsat de înțeles că pregătește un nou proiect de televiziune, dar nu a oferit prea multe detalii despre postul cu care va colabora.

Ei bine, marea întrebare apare: Ce proiect pregătește Mihai Bendeac în televiziune? Într-un interviu acordat în urmă cu câteva luni în podcastul lui Gojira, Bendeac a confirmat că lucrează la un format TV complet nou, The Funeral – Înmormântarea, și că își dorește ca acest proiect să fie produs de Mona Segall, unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România.

„Da (n.r despre întoarcerea în televiziune). E un om de televiziune pe care îl consider cel mai mare om de televiziune pe care l-a avut vreodată țara asta și cu care îmi doresc foarte mult să lucrez. Am scris două formate și îm mod cert unul dintre ele o să se întâmple la anul. Se întâmplă, în primul rând, pentru că țin foarte mult, e o idee foarte mișto. Am povestit-o…dacă am un proiect de acest gen încerc să îl expun unor oameni care nu se uită la TV”, a spus atunci Mihai Bendeac.